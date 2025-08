La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, aseguró que no se aceptarán “injerencias políticas” a este poder del Estado y remarcó su defensa a la independencia de los jueces y juezas.

Durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, admitió que el PJ necesita cambios y que no se cierra a esa posibilidad, pero que no se debe convertir a la judicatura en un “instrumento al servicio de la política”.

“Tal independencia no es un privilegio ni una simple declaración formal, es un compromiso que debe estar acompañado de una institucionalidad fuerte y sólida, que sabemos requiere de cambios. No nos cerramos, sí necesitamos cambios, por supuesto que sí”, expresó.

“Al mismo tiempo, señalamos una vez más que no aceptaremos injerencias políticas a este poder del Estado, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que en nuestra historia republicana convirtieron a la judicatura en un instrumento al servicio de la política. Siempre, no tengan duda alguna, que pondremos a nuestra Carta Magna por encima de todo”, agregó.

Tello mencionó que la independencia no solo se refiere a la autonomía individual que cada juez debe preservar para tomar sus decisiones basadas en el derecho y su conciencia, sino también a la independencia colectiva del Poder Judicial como institución.

“Esa independencia es la que garantiza que el juez no esté subordinado a influencias externas, ni políticas, ni económicas, y que su función se ejerza con objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución y las leyes, como lo venimos resaltando”, acotó.

Mencionó que hace algunos meses la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció al Poder Judicial peruano como un ejemplo en materia de independencia a nivel continental.