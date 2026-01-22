Tello alerta sobre intentos de instrumentalizar la justicia en América Latina. (Foto: Andina)
La presidenta del Poder Judicial, , sostuvo que existe la pretensión de instrumentalizar la justicia en beneficio de intereses particulares y partidarios en favor de la impunidad o la descalificación de adversarios.

Fue al inaugurar el Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, evento que congrega a autoridades judiciales de Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá, así como representantes judiciales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Tello Gilardi vinculó este riesgo con fenómenos graves y complejos como el crimen organizado, la corrupción, economías ilegales, lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, extorsión, trata de personas y extracción ilegal de recursos naturales, entre otros.

“La independencia judicial enfrenta riesgos provenientes de fuerzas mega estructurales, propuestas populistas, autoritarias y regresivas en materia de derechos fundamentales, así como procesos de desconstitucionalización o desconvencionalización del Derecho”, dijo.

La magistrada remarcó que la judicatura y sus órganos de gobierno son el contrapeso indispensable al poder político para garantizar la supremacía de la , el principio de legalidad, el control y la separación de poderes, así como la protección de los derechos fundamentales.

Además, consideró la necesidad de repensar estructuras, procesos y capacidades institucionales para un nuevo tiempo y un nuevo , y señaló que en el congreso se analizará el fenómeno del lawfare o instrumentalización de la justicia con fines políticos.

La independencia judicial no es solo una prerrogativa corporativa y personal; es, esencialmente, una garantía de tutela judicial o procesal efectiva porque donde la judicatura es independiente, imparcial, se fortalece la democracia, se protege a los más vulnerables y se consolida el Estado de derecho”, resaltó.

La titular del Poder Judicial enfatizó también los desafíos relacionados con el acceso a la justicia para grupos en situación de especial vulnerabilidad y discriminación.

Finalmente, resaltó la importancia del rol de las altas cortes en la generación de precedentes, la seguridad jurídica y el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.

El ser humano debe coexistir en equilibrio y armonía con la naturaleza y reconocer la importancia de sus elementos, como fines en sí mismos, conforme ha sido señalado por el Tribunal Constitucional en sentencia”, mencionó.

