Las congresistas Ruth Luque y Karol Paredes, quienes buscan ser elegidas como senadoras por los partidos Ahora Nación y Avanza País respectivamente, debatieron sobre propuestas en materia de seguridad y la situación del presidente José Jerí en el programa “Versus” de El Comercio.

Ambas parlamentarias manifestaron su apoyo a la salida de José Jerí de la presidencia. Luque fundamentó su postura en la presentación de una moción de censura por presuntos actos de tráfico de influencias y reuniones fuera de la agenda oficial y minimizó el cuestionamiento de que se generaría inestabilidad con la censura. “La inestabilidad es responsabilidad de quienes están ahorita en el poder. Si no quieren inestabilidad, que hagan bien las cosas pero que no esperen que quienes estamos en la oposición nos quedemos callados”.

Paredes indicó que su respaldo a la medida responde al objetivo de establecer un precedente contra indicios de corrupción en el Congreso. “He firmado el tema de la censura porque consideramos que en el Congreso hay que generar un precedente que no podemos seguir avalando indicios de corrupción”, indicó.

En materia de propuestas para llegar al Senado, Ruth Luque, quien postula con el número ocho por Ahora Nación, propuso la derogación de quince leyes relacionadas con la organización criminal y la prescripción de delitos. Su plan contempla la anulación de la ‘ley Soto’ y la revisión de normas que modificaron el contenido del delito de organización criminal. Asimismo, planteó la ejecución de una reforma en la Policía Nacional y en el sistema de justicia.

Karol Paredes, candidata con el número dos por Avanza País, enfocó sus propuestas en la reactivación económica y el uso de recursos en la Amazonía. La legisladora vinculó la seguridad con el fomento del empleo y la educación, además de proponer medidas contra la minería ilegal y el narcotráfico en zonas de frontera. Entre sus iniciativas mencionó la prohibición del uso de mercurio en actividades extractivas.

En el bloque económico, las candidatas discreparon sobre el futuro de la empresa Petroperú. Paredes defendió la privatización de la entidad de acuerdo con el plan de su organización política para reducir el uso de fondos públicos en instituciones sin resultados.

Luque rechazó esta medida y sostuvo que el Estado debe mantener la administración de la empresa por tratarse de un recurso para la soberanía energética. “En Ahora Nación la discusión que hemos tenido sí tiene que ver con una decisión estratégica de la soberanía energética”, aseveró al responsabilizar sobre el problema de solvencia de Petroperú a errores que no son atendidos y que buscan “inducir a la privatización”.

Sobre la motivación para integrar el Senado, Luque señaló que busca revertir decisiones legislativas contrarias a la voluntad ciudadana. Paredes afirmó que la cámara alta debe cumplir funciones de revisión y perfeccionamiento de normas, además de ejercer fiscalización sobre los recursos del Estado.