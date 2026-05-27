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Giulliana Loza dijo que esperan ser notificados por las denuncias sobre conspiración para la sedición anunciada por Juntos por el Perú. (Foto: Andina)
Giulliana Loza dijo que esperan ser notificados por las denuncias sobre conspiración para la sedición anunciada por Juntos por el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La abogada de Fuerza Popular, Giulliana Loza, calificó como “absurda y ridícula judicialmente” las denuncias penales anunciadas por el equipo legal de Juntos por el Perú contra figuras clave del fujimorismo, congresistas y otros supuestos implicados en una supuesta conspiración para retirar del cargo a Pedro Castillo antes de su vacancia en el 2022.

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