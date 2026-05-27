La abogada de Fuerza Popular, Giulliana Loza, calificó como “absurda y ridícula judicialmente” las denuncias penales anunciadas por el equipo legal de Juntos por el Perú contra figuras clave del fujimorismo, congresistas y otros supuestos implicados en una supuesta conspiración para retirar del cargo a Pedro Castillo antes de su vacancia en el 2022.

“Es absurda y ridícula jurídicamente”, dijo ante la prensa este miércoles, para luego precisar que se enteraron de estas acusaciones por la prensa porque no han recibido notificación formal. “Sabemos de dos denuncias que se habrían presentado contra integrantes de Fuerza Popular. Nosotros no hemos sido notificados aún”.

“¿Se prestaron para alzar en armas? ¿Fomentaron el alzamiento en armas? ¿En qué momento? ¿En qué momento la PNP que detuvo a una persona en flagrancia (Pedro Castillo) estuvo fomentando el alzamiento en arcas y el quebrantamiento del orden constitucional? Como verán, es ridícula a todas luces", insistió.

El equipo de abogados de Juntos por el Perú, entre ellos José Domingo Pérez y Roy Mendoza, anunciaron ante la prensa que presentarían denuncias penales por presuntamente haber participado en una conspiración contra la presidencia de Pedro Castillo. Entre los que incluirían en sus acusaciones mencionaron al candidato a la vicepresidencia y a senador de Fuerza Popular, Miguel Torres; así como la congresista Rosangella Barbarán; además del legislador José Williams, entonces presidente del Congreso; el excomandante de la PNP Raúl Alfaro, y la exfiscal de la Nación y actual fiscal suprema Patricia Benavides.

Según Loza, lo que buscan desde Juntos por el Perú es instrumentalizar indebidamente el sistema de justicia para fines “netamente políticos” y les pidió que deben cumplir el Código Penal, ya que acusar a miembros de Fuerza Popular de conspirar para levantarse en armas algo “totalmente jalado de los pelos”.

Por esto, dijo que harán valer y defenderán los derechos de sus militantes. “Si aquí cabe la posibilidad de denunciarlos por denuncia calumniosa, pues lo haremos. Vamos a hacer respetar los derechos de cada uno de ellos y la imagen y la honra de los integrantes de Fuerza Popular”.