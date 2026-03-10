Úrsula Silva y Brayan Valentín, candidatos a diputados del Partido Aprista y Ahora Nación, respectivamente, debatieron este martes 10 de marzo sobre el futuro de la Constitución, unión civil y reforma política durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Silva se mostró en contra de cambiar la Constitución Política de 1993 o modificar el modelo económico por considerar que sería “peligroso” para el país y se podrían seguir modelos chavistas, tal como ocurrió en otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

“Me parece que sería en este momento sumamente irresponsable. Tenemos una infrarrepresentación en el Congreso de la República, ningún ciudadano se siente representado en este momento, entonces imagínense llamar a una Asamblea Constituyente, llamar a votación para que puedan cambiar todo el sistema económico y político”, manifestó.

Por su parte, Valentín consideró que se deben hacer algunos “ajustes” a la Carta Magna, como en los contratos-ley, si bien están de acuerdo con la libertad de empresa, la libre tenencia de moneda extranjera y la seguridad jurídica para las inversiones.

“No se han generado alternativas a la situación como la que tenemos ahora, en la que se rompe una tubería y a todo el país nos dejan sin combustible”, manifestó al respaldar que Julio Velarde se mantenga al frente del Banco Central de Reserva (BCR).

El candidato a diputado de Ahora Nación se mostró a favor de la unión patrimonial, mas no de la civil. La misma posición adoptó Úrsula Silva.

La postulante del Apra propuso una reforma política a través de un acuerdo nacional que modifique el sistema electoral y debata el financiamiento público, la franja electoral, el transfuguismo, las multas administrativas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre otros.

Finalmente, Brayan Valentín propuso apostar por reformar la educación y la salud como proyecto nacional.