Úrsula Silva y Brayan Valentín, candidatos a diputados del Partido Aprista y Ahora Nación, respectivamente, debatieron en el programa “Versus” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

Úrsula Silva y Brayan Valentín, candidatos a diputados del Partido Aprista y Ahora Nación, respectivamente, debatieron este martes 10 de marzo sobre el futuro de la Constitución, unión civil y reforma política durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

