José Jerí, presidente de la República, aseguró que no se dejará amedrentar por amenazas, al declarar ante la prensa y comentar que tiene “enemigos” que podrían estar detrás de la difusión de videos que lo implican en reuniones extraoficiales con empresario chinos como Zhihua Yang.

“Tienen un presidente que, a pesar de sus errores, aciertos y todo lo que puedan decir, está comprometido con lo que se ofreció hacer: combatir la inseguridad y garantizar un proceso electoral transparente e imparcial. Sigo en esa línea, no me voy a dejar amedrentar y espero en tres meses poder presentar resultados mucho mejores”, comentó en alusión a los resultados de la lucha contra la inseguridad.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En una conferencia de prensa este 22 de enero luego de presentar cifras sobre lucha contra la delincuencia en los estados de emergencia, el mandatario aseguró que seguirán trabajando asumiendo el costo que implica ganarse enemigos que operan desde los penales. Sobre ellos, dijo que buscan “cualquier método posible” para persuadir a las autoridades para que los dejen seguir operando.

“El tiempo que nos quede vamos a seguir en la misma línea. Mi equipo en varias oportunidades fue amenazado para que no siguiéramos con acciones”, comentó al precisar que dos miembros de su equipo fueron amenazados para exigir que dejen de proteger a trabajadores del sector transporte.

Fue en esa línea que exhortó a que se publiquen todas las grabaciones que se han ido anunciado en medios de comunicación y que lo implicarían en otras citas no registradas con el empresario chino Zhihua Yang.

“Ojalá los comiencen a ventilar para que podamos comprobar y tener muchos más indicios de quiénes están atrás de ello y cuál es el vínculo y el interés de fondo, porque a mí me queda cada vez mucho más claro que los que están en los penales y tienen amistades afuera tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales. Más allá del error que cometí en la forma en como fui, en el contenido de esa o cualquier otra reunión no ha habido contenido ilícito”, reiteró.

Jerí Oré también insistió en que no sabía de los negocios y contratos que habían tenido las empresas de Zhihua Yang con el Estado peruano.