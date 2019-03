Luis Favre: los pagos y contactos con Félix Moreno

En su declaración a la fiscalía, Luis Favre también dio detalles de la labor que realizó en la campaña del 2014 del ahora ex gobernador regional del Callao Félix Moreno.

El publicista franco-argentino indicó que a inicios del 2014 “[Valdemir] Garreta quería conversar con el señor [Moreno] Caballero sobre las modalidades de pago de FX Comunicaciones [empresa de Garreta]. A pedido suyo, le organicé una reunión con el señor [Moreno] Caballero para conversar sobre ello. Yo estaba presente durante esta conversación […]. Esta reunión tuvo lugar en el domicilio del señor Moreno en Lima, Perú, en el distrito de La Molina”.

Durante la conversación, Moreno le consultó a Garreta “si estaba de acuerdo con que una empresa con sede en Brasil le pague a FX por dichos trabajos de consultoría. El señor Garreta dijo que no veía inconvenientes”.

Según su testimonio, Luis Favre cobró “US$300 mil o tal vez un poco más” por este trabajo publicitario.

Cabe recordar que, según la declaración de Valdemir Garreta a la fiscalía, Odebrecht le pagó US$2 millones para que asesorara la campaña de Félix Moreno.

—Reunión con Abugattás—

En otro momento, Favre relató que conoció a Moreno en una reunión que el ex congresista del Partido Nacionalista Daniel Abugattás organizó en su domicilio.

“Cuando me encontraba en Lima, un diputado congresista peruano, Daniel Abugattás, me llamó por teléfono para decirme que el presidente regional de la provincia del Callao, el señor Moreno, lo había llamado para pedirle conocerme. El señor Abugattás era miembro de un partido político del cual yo había hecho la publicidad en una campaña electoral en el 2011. Es así como lo había conocido […]. El señor Abugattás organizó una reunión en su domicilio. Nos presentó el uno al otro y nos dejó conversar en su sala”, declaró.

Sin embargo, indicó que el ex congresista no estuvo presente en la reunión. “Él [Abugattás] se fue. En nuestra reunión, el señor Moreno Caballero me informó que iba a haber elecciones de presidente de la región Callao en el año 2014. Me explicó el funcionamiento de su partido, me habló de sus dudas en cuanto a su reelección, de su trayectoria política”, agregó.

—Respuestas—

Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, confirmó que estuvo en la diligencia con Luis Favre en París. Además, criticó la calidad de testigo que el publicista tiene en la fiscalía.

“Si para la fiscalía está acreditado que el señor Favre recibió finalmente la plata, ¿por qué la condición del señor Favre es solamente la de un simple testigo? Valdemir Garreta, en efecto, se ha acogido a una colaboración eficaz, pero acá la fiscalía está estructurando su caso sobre el pago del dinero que habría recibido Favre”, afirmó.

En comunicación con este Diario, Daniel Abugattás confirmó que él presentó a Favre con Moreno.

“Exactamente no recuerdo quién me llamó, pero fue por encargo del presidente del gobierno regional que quería tener contacto con Favre y se hizo contacto, nada más […]. No estuve presente. Yo los dejé conversando. No sé ni qué conversaron ni nada”, señaló.

Agregó que, tras el triunfo electoral de Ollanta Humala en el 2011, era común que políticos y periodistas lo llamaran para contactarlos con Luis Favre.