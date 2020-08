Martín Benavides fue ratificado como ministro de Educación del nuevo Gabinete liderado por Walter Martos. El funcionario juró esta mañana al cargo en una ceremonia encabezada por el presidente Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.

El ministro de Educación deberá presentarse ante el pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio de 33 preguntas referidas a funciones que desempeñó como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Martín Benavides, ministro de Educación, mantendrá el puesto que tiene desde que dejó la jefatura de Sunedu. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

El último martes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que la reforma universitaria “no se negocia”, luego de que el Congreso le negara el voto de confianza al Gabinete Ministerial, que lideró Pedro Cateriano.

Vizcarra consideró que en la política “no puede ser un obstáculo” para la marcha del país y que “los intereses subalternos” no puede condicionar los objetivos que tiene el país para hacerle frente a la pandemia, reimpulsar el crecimiento económico, generar empleo y garantizar la calidad de la educación.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsado la reforma universitaria, porque los jóvenes son el presente y futuro de este país y merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia”, manifestó.

Trayectoria profesional

Benavides Abanto fue designado como ministro de Educación en febrero pasado, en reemplazo de Flor Pablo. Se desempeñó como titular de la Sunedu, cargo que asumió en marzo del 2018. Es experto en políticas educativas, sociología de la educación y desigualdad.

Es sociólogo de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Sociología por la Pennsylvania State University.

Asimismo, ha sido estudiante visitante del área de movilidad social y desigualdad en Nuffield College en la Universidad de Oxford en Inglaterra.

Se desempeñó hasta antes de su juramentación al cargo de titular del Minedu como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) desde marzo del 2018.

Anteriormente fue miembro del Consejo Directivo de la misma entidad entre 2015 y 2018. Durante su gestión en la Sunedu se impulsó el proceso de licenciamiento de las universidades.

Benavides Abanto ha sido, además, director Ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

