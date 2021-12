Conforme a los criterios de Saber más

La bancada de Perú Libre se dividió y no expresó una posición unánime ante la moción que presentó uno de sus integrantes, Guillermo Bermejo, con el fin de censurar a la presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular).

De 33 congresistas del lápiz presentes en el pleno del Congreso, solo 15 votaron a favor, entre estos el propio Bermejo, la vocera alterna Silvana Robles, Luis Kamiche, Jaime Quito o Álex Flores.

Asimismo, las 16 abstenciones presentadas en la votación general provinieron solo de Perú Libre. Dicha postura fue manifestada, por ejemplo, por Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros al que —tras el resultado— se vio abrazando a María del Carmen Alva.

También votaron en abstención el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón y algunos legisladores del ala magisterial de la bancada, como Álex Paredes, Edgar Tello, Katty Ugarte, Lucinda Vásquez o Germán Tacuri.

El único miembro de Perú Libre que votó en contra fue José Balcázar, presidente de la comisión especial del Congreso encargado del proceso de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Wilson Quispe estuvo presente, pero no registró respuesta.

La discusión del tema tomó casi una hora con quince minutos. Guillermo Bermejo sustentó su moción señalando que, durante su viaje a España con una comitiva del Parlamento, María del Carmen Alva tuvo expresiones para desestabilizar al país. “No puede ser posible que se utilicen los viajes pagados por el Estado para decir que este es un gobierno ilegítimo”, acusó el legislador, aunque sin brindar pruebas.

“Los ojos de mundo están hoy sobre el Perú, para ver si blindamos o no blindamos a una persona que se dedica a salir del país para desestabilizarlo”, aseveró.

Tras el debate, el legislador Edgar Tello justificó, en declaraciones a la prensa, la decisión de parte de Perú Libre. Refirió que se votó “en función a las pruebas objetivas”.

“No se trata de actuar impulsiva o emotivamente. Se tiene que actuar objetiva y seriamente. No podemos poner en riesgo la gobernabilidad de país si no hay hechos o pruebas objetivas contundentes, porque me dijo o no me dijo o quiere decir que nosotros podamos hacer una causa común al respecto”, agregó.

Posteriormente, Bermejo compartió un mensaje en Facebook deslizando un posible alejamiento de Perú Libre. “El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre , incluso con el abrazo final del expremier con la señora Alva. Una vergüenza absoluta. Quiero buscar motivos para quedarme en la bancada y honestamente no los encuentro”, sentenció.

Vía Twitter, Guido Bellido también se pronunció: “La moción contra la presidenta del Congreso fue una iniciativa individual y no fue un consenso de la bancada. Para presentar una moción de esta naturaleza se debe contar con dicho consenso, solo así se encamina una censura. Es importante ser certero y contundente en cada paso”.

Durante la jornada, la vocera alterna de Perú Libre, Silvana Robles, presentó una segunda moción de censura contra María del Carmen Alva, que minutos después retiró.

