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Cargando la Cruz de Perú Libre

Un ministro sin más mérito que pertenecer al partido de Vladimir Cerrón pide reabrir la puerta al sindicalismo cercano al Movadef.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Flavio Cruz juró como ministro de Trabajo y Promoción de Empleo. (Foto: Presidencia de la República)
    Flavio Cruz juró como ministro de Trabajo y Promoción de Empleo. (Foto: Presidencia de la República)

    El nombramiento de Flavio Cruz como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo no responde a una trayectoria técnica reconocible en política laboral, sino a un cálculo de cuotas dentro de un gobierno de transición que ya agota sus últimos días. Cruz llega al sector no por su experiencia en formalización o seguridad social, sino por ser el vocero de Perú Libre en el Congreso, el partido fundado por Vladimir Cerrón, quien lleva más de dos años prófugo. Ese es, en esencia, su mérito principal: haber sido un cerronista disciplinado que permaneció en su bancada cuando otros la abandonaron.

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