Moisés Mamani: comisión debate hoy informe que recomienda levantar su inmunidad

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tiene previsto debatir en su sesión de este martes el predictamen –elaborado por su secretaría técnica– que se recomienda declarar procedente la solicitud del Poder Judicial para quitarle el fuero al suspendido congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular). Así lo confirmó la presidenta del grupo de trabajo, Luciana León (Apra).

A través de este pedido, se busca procesar penalmente al legislador de Puno por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, a raíz de la denuncia de una tripulante de Latam Airlines. El delito imputado a Moisés Mamani es castigado con entre tres y seis años de prisión.

La secretaría técnica de la comisión da cuenta de que el congresista Mamani no ha logrado desvirtuar las acusaciones en su contra. Se remarca que no existen motivaciones políticas ni de discriminación en el pedido. “Procedería el pedido de levantamiento de inmunidad al no haberse desvirtuado en la defensa del congresista [...] las motivaciones del pedido”, se lee en el documento.

El informe deberá ser votado por los miembros del grupo de trabajo. El legislador Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), por ejemplo, calificó de justo que se levante la inmunidad a Mamani, puesto que “finalmente, solo es autorización para que lo procesen”.

“Si es culpable o no ya lo determinará el Poder Judicial en su momento”, acotó.

Este Diario pudo confirmar, luego de consultar con parlamentarios y en sus despachos, que Moisés Guía (Peruanos por el Kambio), Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) y César Vásquez (Alianza para el Progreso) no asistirán a la sesión de hoy por estar de licencia. Otros cuatro congresistas no confirmaron si acudirán a la sesión.

Para que haya quórum en la sesión, se necesita la presencia de ocho parlamentarios.

De llegarse a aprobar el predictamen, el experto en temas parlamentarios César Delgado Guembes explicó que el caso podría ser abordado por la Comisión Permanente. Esta instancia –debido al receso de las labores legislativas– podría decidir si acoge lo recomendado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, a fin de hacer efectiva la medida.

—Descargo del legislador—

El congresista Moisés Mamani señaló a este Diario que, a su juicio, se vienen cometiendo “bastantes irregularidades” en el proceso en su contra.

“[Es] una venganza política. Hay proveídos que no están completos, pero aun así están aprobando”, dijo.

Añadió que se someterá a las instancias judiciales correspondientes.

—Cronología del caso—



[14/11/2018]

Mamani es desembarcado de un vuelo de Latam de la ruta Juliaca-Lima por presuntos tocamientos indebidos.



[27/11/2018]

Tras una investigación preliminar, la fiscalía solicita a un juzgado el levantamiento de la inmunidad del congresista para pasar a investigación preparatoria.



[21/12/2018]

El Juzgado Penal del Callao declara procedente la solicitud de la fiscalía y la envía a la Corte Suprema.



[8/12/2018]

El pleno del Congreso suspende por 120 días al legislador de Fuerza Popular, como recomendaba un informe de la Comisión de Ética.



[22/1/2019]

La Corte Suprema admite el pedido y lo envía al Legislativo a fin de obtener la autorización correspondiente.

—La solicitud sobre Donayre—

Este martes también se debatirá el predictamen que recomienda admitir a trámite el pedido para levantar la inmunidad de arresto del congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), sentenciado a cinco años y medio de prisión efectiva por el Caso ‘Gasolinazo’.

Donayre y otras 41 personas fueron acusados de la apropiación ilícita del combustible asignado a una brigada del Ejército.

El grupo que preside León había pedido una opinión consultiva a la Comisión de Constitución para definir si el caso procede con una sentencia en primera instancia, pero hasta ahora no ha respondido.

El informe también recomienda convocar a Donayre para las sesiones del 6 y 8 de febrero para que ejerza su defensa.