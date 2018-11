El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, afirmó anoche que en “cualquier momento” puede remover al fiscal José Domingo Pérez aunque precisó que no lo hace, porque no quiere que esa medida se tome como “una represalia”, porque lo citó a declarar para el 19 de noviembre en marco de la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.

“La situación disciplinaria [contra Pérez] se puede aplicar por el mecanismo funcional, que es Control Interno, pero quien dirige la institución es quien habla, yo puedo removerlo”, manifestó.

“[No lo hago] porque no quiero que esto se tome como una represalia porque él me está citando […] En cualquier momento [lo puedo retirar] si yo compruebo que este señor no está cumpliendo con su función, porque el trabajo del fiscal debe ser serio y transparente, no debe estar direccionado”, agregó en Willax TV.

Pérez tiene un proceso disciplinario abierto por haber criticado a Pedro Chávarry en televisión.

El titular del Ministerio Público también dijo que Pérez debe pedirle que le dé la “oportunidad” de recibirlo para tomar su declaración en el marco de la pesquisa a Fujimori Higuchi.

“Yo puedo colaborar, no por el rango que tengo voy a dejar de asistir. Lo que a mí no me gusta son los gestos de autosuficiencia [del fiscal] como decir ‘yo voy a citar al doctor Chávarry, al fiscal de la Nación’. No, él tiene que pedirme a mí que yo le dé un lugar, la oportunidad, el momento en que yo lo pueda recibir para tomar mi declaración”, subrayó.

“Es una investigación sesgada”

Pedro Chávarry, en otro momento, también dirigió sus críticas a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes los sindicaron como integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Afirmó que ellas “se han atrevido” a emitir un informe que los vinculan con el ex juez supremo César Hinostroza, detenido en España.

“No he hecho el cambio de las fiscales del Callao, porque lo puedo hacer, simplemente para hacer transparente el trámite”, refirió.

“Como hombre de derecho voy a esperar el debido proceso, sé que se están actuando diligencias y sé que en algún momento esto se va a esclarecer y se va a establecer las responsabilidades de estos malos funcionarios que vienen realizando una investigación sesgada, tengo la certeza que así va a ser”, concluyó.