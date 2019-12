A partir del mediodía día (2 de la tarde en Brasil), el extesorero internacional de Odebrecht Luiz Da Rocha Soares declarará ante los fiscales del equipo especial Lava Jato, en un nueva ronda de interrogatorios. El ex ejecutivo de la firma brasileña deberá brindar detalles sobre las transferencias hechas a las empresas de Gonzalo Monteverde para el presunto pago de sobornos en el Perú.

A continuación, El Comercio detalla en cinco puntos la investigación a Monteverde, quien se encuentra prófugo de la justicia, por presunto lavado de activos.

1. El rol de Monteverde en los pagos de Odebrecht

El empresario Gonzalo Monteverde- de acuerdo con la tesis que maneja el equipo especial Lava Jato- habría sido el operador financiero de la constructora Odebrecht en el Perú. Él y su entorno, según la pesquisa del Ministerio Público, recibieron un poco más de US$29 millones, que habrían sido utilizados por la firma brasileña para el pago de sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Durante una audiencia en marzo pasado, en la que el Poder Judicial evaluó en primera instancia el pedido de prisión preventiva solicitado contra el empresario, el fiscal José Domingo Pérez presentó la declaración de Pedro Morote Cornejo, un ex trabajador de Monteverde. Esta persona afirmó que las compañías de su exjefe incrementaron sus ingresos monetarios al vincularse con el Consorcio Constructor IIRSA Norte, manejado por Odebrecht.

“No por llevar a cabo obras; sino por actuar como agentes de lavado de dinero, pues reitero, el contrato con IIRSA Norte fue absolutamente falso”, afirmó Morote ante Pérez.

El juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien dictó una orden de prisión preventiva por 36 meses contra Monteverde y su esposa, indicó, al momento de dar a conocer su medida, que los investigados y sus empresas están directamente vinculadas con las “offshore” Constructora Internacional del Sur y Kleinfield Services Ltda. Agregó que ambas firmas fueron reconocidas por la justicia de Brasil como las compañías que sirvieron para que Odebrecht realice el pago de coimas.

2. La delación del ex tesorero de la firma brasileña

Durante los interrogatorios que el equipo especial Lava Jato realizó en Curitiba (Brasil) en febrero último, el ex tesorero internacional de Odebrecht Luiz Da Rocha Soares declaró que la constructora utilizó las empresas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Monteverde, para introducir dinero al Perú. Estos recursos luego fueron distribuidos por Jorge Barata.

Da Rocha Soares, según fuentes de El Comercio, explicó que la constructora brasileña a través del operador financiero externo de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2) Olivio Rodrigues Júnior transfirió dinero a las cuentas de Monteverde. Esto con la finalidad de que Odebrecht disponga de efectivo en Lima para cubrir la entrega de coimas.

El ex ejecutivo también contó, de acuerdo a las mismas fuentes, que se reunió en dos oportunidades con el empresario peruano, una vez en Panamá y otra en el Perú.

(Foto: El Comercio)

3. Desestimaron cese de prisión preventiva

A mediados de octubre, el Tercer Juzgado de Investigación Nacional Anticorrupción rechazó la solicitud hecha por el empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu y su esposa, María Isabel Carmona Bernasconi, para que se deje sin efecto la orden de prisión preventiva de 36 meses que el juez Chuyo dictó con ellos en marzo.

Monteverde y Carmona son investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Nacional Anticorrupción, cuestionó que no se conozca el paradero del empresario y su esposa, quienes en la actualidad están prófugos de la justicia.

4. Monteverde, la primera defensa

A inicios de enero de 2017, cuando aún no se conocía la delación del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata sobre el presunto pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo, el empresario Gonzalo Monteverde brindó una extensa entrevista al programa “Cuarto poder”, donde negó haber lavado dinero para la constructora brasileña.

“Simplemente todo es falso, la plata que yo he recibido de Odebrecht es producto de servicios que hemos dado en construcción, carreteras, movimientos de trituradoras”, refirió.

También dijo que él se allanaba a cualquier investigación, sin embargo, lleva prófugo de la justicia durante meses.

Monteverde refirió que no conoce ni es amigo de políticos y descartó que el dinero que recibió en sus empresas haya acabado en manos de estos.

“Para mí ha sido una sorpresa enterarme de todo este escándalo, yo he trabajado con esa empresa, no tenía conocimiento de que podían estar haciendo este tipo de cosas [pagando sobornos a funcionarios y políticos]”, subrayó.

En aquella oportunidad, el empresario no pudo explicar los depósitos que recibió en el 2007 de parte de las “offshore” Constructora Internacional del Sur y Kleinfield Services Ltda. “Desconozco [los motivos de estas transferencias]”, acotó.

5. Niegan simulación de contratos

Luis Francia, abogado de Gonzalo Monteverde, negó en junio de este año que su cliente y sus empresas hayan recibido dinero de la llamada Caja 2 de Odebrecht.

“La imputación [del Ministerio Público] se refiere esencialmente a que habría recibido dinero de la Caja 2, esto no es correcto, gran parte del dinero provienen de las cuentas de Odebrecht en el Perú, [por medio] de bancos peruanos y que no han venido de la Caja 2, como sostiene la imputación fiscal. Esto aparece en tres reportes de la UIF. Todo ese dinero ha ingresado de las filiales en el Perú, que no están contaminadas2, subrayó en ATV +.

El letrado también afirmó que Da Rocha Soares, en su declaración ante el equipo especial Lava Jato, indicó que los contratos firmados entre Odebrecht y las empresas de Monteverde fueron simulados. No obstante, las obras sí fueron ejecutadas.

“Estamos probado que no fueron simulados, sino reales, real porque existe la carretera, real porque el alquiler de maquinaria sí se realizó”, manifestó.