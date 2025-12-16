Rafael López Aliaga dice que fusionará ocho ministerios “ligados al bienestar humano”

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga afirmó que, en caso ganar los comicios generales, aplicará “un shock legislativo que cambie la estructura del Estado” en los primeros 180 días de su eventual gobierno. Este incluye la fusión de ocho ministerios “ligados el bienestar humano”.

“Los primeros 180 días [vamos a aplicar] un shock legislativo que cambie la estructura del Estado, [vamos a] reducir ministerios y órdenes de servicio, cualquier funcionario de cualquier nivel contrata gente. Como gerente privado digo que esto no puede ser así”, manifestó en “Siempre a las ocho, con Milagros Leiva”, video podcast de El Comercio.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

López Aliaga dijo que no solo hay “mochasueldos” en el Congreso, sino “en todos los niveles del Estado”. “En el mismo Congreso hay que cortarlo”, agregó.

El exalcalde de Lima explicó que la reducción de ministerios pasa por la fusión de ocho carteras “ligadas al bienestar del hombre y humano”.

“Son más o menos ocho ministerios que serán uno solo. No te voy a dar mi fórmula, me ha costado mucho trabajo, no quiero que me copien”, complementó, al ser consultado sobre cuáles serían los sectores que se concentrarían en uno solo.

El candidato presidencial de Renovación Popular refirió que de 19 ministerios se pasaría a tener 12 y que la fusión de ocho carteras permitirá “un manejo más eficiente con una sola cabeza, un buen gerente”.

“Y me ahorro un montón, se centralizan las compras en una sola [entidad] y tengo control absoluto de que no haya órdenes de servicio que sean dadas a mano [a dedo]. En un país normal no se crean ministerios a la loca. Nos están robando [plata en tanta burocracia], ese dinero debe ir a infraestructura”, remarcó.

Lee también: Javier Bedoya dice que Rafael López Aliaga surge por la caviarización del PPC en el 2021

Pasar la página con Butters

En otro momento, López Aliaga criticó a los partidos políticos-entre ellos Sí Creo, del periodista Carlos Espá-por no presentar completas sus listas al Senado y a la Cámara de Diputados. “Es una falta de respeto al Perú”, subrayó.

El exalcalde de Lima dijo estar dispuesto a “pasar la página” con el conductor de televisión Phillip Butters, quien hace dos semanas renunció a Avanza País y a su precandidatura. Ambos tuvieron un intercambio de críticas durante los últimos meses.

“Ahora saliendo de acá me voy a comer un cebiche con Butters y paso la página, por mí [depende]. Para mí, la sangre está por encima de la política. Seguramente [está resentido], no es mi tema, es problema de él, yo ahorita estoy en la campaña”, expresó.

López Aliaga lamentó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya anulado los comicios primarios en Acción Popular. Añadió que tiene una amistad de años con el exdiputado Alfredo Barnechea, a quien un sector del acciopopulismo acusa de haber suplantado a delegados para ganar las internas del partido de la lampa.

“No soy mezquino, mis amistades las mantengo, igual que con Vitocho [Víctor Andrés García Belaunde, excongresista acciopopulista], me encontré con él [el domingo] en Canal N y le dije qué lástima, [Acción Popular] es un partido al que le costó tanto sacar a Los Niños. A Maricarmen Alva dejarla fuera [de la elección], es una locura”, lamentó.

El candidato presidencial de Renovación Popular dejó entender que su agrupación no invitaría a los acciopopulistas a integrar sus listas.

“Ya qué haces, hay compromisos con gente seria que son invitados”, acotó.