Salvador del Solar pide al Congreso agilizar proyectos de reforma política

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, reiteró el pedido al Congreso de agilizar la revisión de los proyectos de reforma política, los cuales fueron entregados el 10 de abril, por no tratarse de “una norma cualquiera”.

“Pedimos y reiteramos una vez más, así como ha hecho el presidente respecto de la reforma de justicia, que ha ido avanzando no a la velocidad que hubiéramos querido, pero entendemos que hubo voluntad, que pase lo mismo con la reforma política”, afirmó en conferencia de prensa.

Salvador del Solar precisó que la reforma política es “una manera” con la cual se pueden generar cambios en el país y evitar casos de corrupción, por lo que merece ser vista con prioridad en el Legislativo.

“La reforma política es una manera más en la cual podemos hacer que las situaciones que hoy estamos lamentando, cambien. Hoy tenemos las consecuencias de un sistema de partidos que puede tener participantes que no necesariamente son militantes, que llegan gracias a votos preferenciales, muchos casos con financiamientos que no necesariamente son claros y tenemos una propuesta de reforma política que […] es orgánica y que está en manos del Congreso”, manifestó.

En ese sentido, indicó que conversó con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y para ambos “está bastante claro” que esta norma “es una prioridad que puede hacer que las cosas” mejoren.

Asimismo, Del Solar hizo hincapié en que este proyecto faculta a la Corte Suprema a levantar la inmunidad parlamentaria en caso de investigaciones a congresistas, evitando cualquier tipo de demoras, tales como el caso del legislador Edwin Donayre, condenado a cinco años de prisión.

“Que tengamos, como dice la propuesta, un sistema de atención de la inmunidad parlamentaria distinto, un sistema donde se tenga que ver en la Corte Suprema, que no tengan que ser los propios congresistas quienes tengan que resolver estos casos o quienes tengan que darle celeridad oportuna y seria como puede ser la Corte Suprema […] No queremos más como ciudadanos ver que hay cosas que se dilatan y que el propio Parlamento no termina de atender”, refirió.

-Conversaciones con bancadas-

Por otro lado, Salvador del Solar informó que ha retomado una nueva ronda de conversaciones con las bancadas legislativas a fin de conocer sus inquietudes. Destacó que se ha reunido con Cambio 21 y Acción Popular.

“Hemos comenzado las reuniones que acordamos tener con las propias bancadas antes del discurso de investidura. Es una práctica que queremos sostener. Hemos tenido una reunión con Acción Popular y con Cambio 21 y esta es una instancia en la cual escuchamos preocupaciones a veces de parlamentarios específicos y muchas veces de regiones en particular”, dijo.