icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El canciller peruano Carlos Espá y su par ecuatoriano Roberto Kury. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
El canciller peruano Carlos Espá y su par ecuatoriano Roberto Kury. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Por Thalía Cadenas

Los cancilleres de Perú y Ecuador, Carlos Espá y Roberto Kury Pesantes, encabezaron la instalación de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.