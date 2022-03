Conforme a los criterios de Saber más

¿A quién no le encanta el pesto? ¡Pues, a los bebés también les encanta! Les cuento cómo hacer para que les quede súper verde, suavecito de digerir y adaptado para toda la familia. Si su bebé es menor de 1 año no se recomienda darle derivados de leche de vaca, como el queso parmesano, pero no hay problema, por qué pueden separar primero la porción del bebé y luego, le agregan el infaltable parmesano a su salsa.

Les comparto esta rica y saludable versión de pesto adaptado para familias con bebés, donde le agrego a la salsa zapallo italiano, para hacerlo más suavecito y agregar verduras. Blanqueo la albahaca y el ajo, así todo es fácil de digerir para el bebé. La idea es hacer una sola receta para todos. Normalmente lo acompañamos con milanesa, queda pendiente esta otra receta.

Colette nos cuenta que esta preparación la acompañan usualmente con milanesa. (Foto: Colette Olaechea)

Ingredientes:

500 g. cabello de ángel (es más fácil de comer para los bebés)

2 atados de albahaca pequeños (130 g. aprox.)

4 tza. de zapallo italiano cortado en cubos o vainitas

60 g. de queso parmesano

6 nueces

2 dientes de ajo sin corazón blanqueados

3 cdas. de aceite de oliva aproximadamente

3/4 tza. de agua donde se blanqueó la albahaca

1 tza. de agua donde se cocinó la pasta

Una pizca de sal para el agua donde se blanquea la albahaca

Preparación:

Desojar y lavar la albahaca. Luego blanquearla en agua hirviendo con una pizca de sal por unos segundos, retirarla con la ayuda de una espumadera y colocarla inmediatamente en un contenedor con agua fría con hielo para cortar la cocción. Esto hará que el pesto les quede con un bonito color verde. Reservar un poco del agua donde se blanqueo la albahaca, para usarla en la salsa. Escurrir la albahaca. En la misma olla con agua hirviendo cocinar el zapallito italiano, lavado y cortado en cubos, con piel, de 5 a 7 minutos aproximadamente, y los dientes de ajo sin corazón por un minuto, retirar ambos. Colocar en un procesador o licuadora el zapallo italiano, la albahaca, el ajo, el agua de cocción de las verduras, el aceite de oliva, las nueces, el parmesano (si el bebé es mayor de 1 año, de lo contrario obviar el queso) y licuar. Colocar la salsa en una olla mientras vamos cocinando la pasta al dente. Agregar la pasta lista a la olla del pesto y un cucharon del agua de cocción de la pasta o, dos, dependiendo cuanto necesite. Esta agua tiene almidón de la pasta y ayudará a que la salsa quede cremosa. Servir y disfrutar con un poco de queso parmesano encima.

Nota: la salsa verde peruana lleva leche y queso fresco también, si tu bebe es mayor de 1 año y te provoca puedes cambiar el agua de cocción de la albahaca, por leche, para licuar la salsa y, el queso parmesano por fresco y un poquito de parmesano para el final.

Ojo: cada vez que le des a tu bebé un nuevo alimento o grupo de alimento, como nueces, dale una pequeña porción, solas, para poder identificar cualquier reacción

Cariños,

Colette Olaechea