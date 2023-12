Postres veganos

La Kiuna de Blú

El maestro pastelero Sebastián Acosta Munares, creador de La Kiuna de Blú comenta que inició este proyecto como un actividad que dejaba volar su creatividad. “Compartía mis experimentos en la cocina desde que me volví vegano, y con el tiempo me especialicé en postres y bollería vegana con masa madre”, añade.

“Tras muchas pruebas y constante aprendizaje he logrado entenderme con la masa madre y su lenguaje salvaje, el resultado son mis croissants, panecillos de choco y todas las variedades de hojaldre que voy diseñando”, comenta.

Box navideño La Kiuna de Blú.

Por Navidad ha preparado un box temático para compartir en familia, que incluye por primera vez una opción salada proteica. Las caja contiene cuatro panecillos de masa de croissant rellenos de carne vegetal con todo el sabor de una cena navideña (seitan con aderezo tipo pavo, pasas, frutos secos y yerbas aromáticas), tres cupcakes de vainilla con mermelada de cerezas al interior, una danesa rellena con pie de manzana y varias galletas de jengibre decoradas.

Precio: S/80 (delivery no incluído)

Punto de venta: solo por Whatsapp al 927161640 o en Instagram @kiuna.de.blu.

Recepción de pedidos hasta el 21 de diciembre para entrega el 23 o 24

Quncha Misky

La marca de Fernanda nació pandemia, cuando ella estaba culminando quinto de secundaria. “Comencé vendiendo solo galletas y rollitos, con una receta que fue mejorando a través del tiempo. El emprendimiento también fue impulsado por dar a conocer los postres veganos”, añade.

Postres de Quncha Misky.

“Nos gustaría dar a conocer más la cocina basada en plantas y lo variada que puede ser. Actualmente tenemos como enfoque central de ‘normalizar’ lo basado en plantas, por ello ya no usamos mucho el término vegano; esto nos ayuda también a llegar a mucho público no vegano. De todas formas, todos nuestros postres son y serán veganos”, añade.

Para esta Navidad, Quncha Misky tendrán la clásica Rosca Navideña, que este año la decorarán con froasting rosa. Además, tendrán su clásico panetón y un pack de galletas decoradas y mini tortita.

Precio: desde 35 soles

Puntos de venta: Instagram y WhatsApp 915 036 750

Living bites

Vanessa Mirabal, fundadora de Living bites, este año ofrecerá postres y pasteles con temática navideña. Este emprendimiento vegano nació meses antes de la pandemia. “Nació en 2019 con el deseo de hacer postres para mí y mi esposo un domingo en la noche. El deseo se convirtió en una motivación y un reto personal, fue ahí que me animé a llevar algunos al restaurante vegano donde trabajaba. El resultado de esto no me lo esperaba, ya que lo que se inició como un compartir, poco después gracias a mis compañeros de trabajo se transformó en mis primeros pedidos. Incluso con su ayuda las recetas fueron mejorando hasta llegar a ser lo que son hoy”, narra su sobre creación.

Postres de Living bites.

Para esta Navidad, Living bites ofrecerá un Christmas cookie box. “Inspirada en las latas de galletas que siempre había en esta época en casa de mi abuela realice este Box, que contiene 20 galletas y 5 variedad de sabores”, añade.

Entre los sabores de las galletas encontraremos: Algarrobina y especias, Red Cashew, Choconuts doble galleta, PB&Jam y Crinkle doble choco.

Además, tendrán su famosa torta de maracuyá, un delicioso bizcocho de vainilla con relleno de curd casero de maracuyá decorada con chantillí de maracuyá y arbolitos de chocolate; y la ChocoReno, bizcocho de cacao, relleno de fugde de chocolate y mermelada de berries, decorado con chantillí de chocolate y cuernitos de chocolate.

Precio: desde los 40 soles

Puntos de ventas: Instagram @LivingBites o whatsapp + 51 977669457

Recepción de pedido: 22 de diciembre.

Postres veganos y saludables

Ekosana

La maestra pastelera Betsy Barzola, dueña y fundadora de Ekosana narra que solo usa insumos orgánicos, ecológicos e integrales que compran directamente a agricultores locales lo que garantiza tener insumos de buena calidad.

Tortas de Ekosana.

Para esta temporada navideña, Ekosana ha lanzado en su catálogo, tortas de diferentes tamaños con decoración navideña. Algunos de los sabores más pedidos son los de chocolate, carrot cake. Además, cuenta con opciones libre de azúcar y sin gluten, y con opción de un frosting totalmente saludable hecho con cajus.

Precio: desde S/55

Punto de venta: Instagram o WhatsApp 945103880

Recepción de pedidos: hasta 21 diciembre

Champiñón

Victoria Misa, fundadora de Champiñón Plant Based y activista vegana, relata que Champiñón nació luego del baby shower de su hija, ya que buscaba un catering vegano, sin embargo, le fue “muy difícil encontrar una opción que fuera rica, saludable y sobre todo 100% plant based”.

“Es así como nació la idea de Champiñón, un catering de bocaditos ricos, aptos para veganos y amigables con el medio ambiente. Actualmente tenemos seis meses operando con muy buenas proyecciones, y muchos planes de ampliar la carta e ingresar al mercado Retail con congelados en el 2024″, comenta.

Postres veganos de Champiñón.

Según indica Misa, su propuesta “es ofrecer una experiencia culinaria única que celebre la riqueza de ingredientes locales, adaptándolos a la cocina vegana. Destacar la frescura, sabor auténtico y opciones saludables, respetando la diversidad gastronómica del país para atraer personas que buscan alternativas conscientes y deliciosas”.

Para Navidad, ofrecerán boxes que incluyen mini cinnamon rolls y galletas de jengibre con motivos navideños. “Son mucho más saludables que las opciones regulares ya que están hechos con aceite de coco, panela y leche vegetal. Buscamos que todos se sientan incluidos en la mesa navideña, tanto los veganos y vegetarianos como los que buscan opciones más ligeras y eco friendly”, indica.

Precio:es de S/30 soles

Puntos de venta: Instagram @champinonplantbased o al WhatsApp 943 093 108.

Recepción de pedidos hasta el jueves 21/12.

Vegano y apto para bebés

Vegenanito

Mariel Vera, nutricionista y fundadora de la marca Vegenanito, comenta que esta marca nace con la misión de ofrecer una mayor variedad de productos disponibles desde el inicio de la alimentación complementaria.

“Se enfoca en dar opciones de productos limpios, libres de azúcar añadida, sal, aditivos y octógonos. El objetivo es lograr una alimentación de calidad desde la primera comida, facilitando a las mamás con opciones listas para consumir. Todos nuestros productos se venden cocidos pero congelados para que tengan una vida útil más larga sin necesitar aditivos alimentarios”, añade la nutricionista.

Postres veganos de Vegenanito.

“Un valor agregado de nuestra marca es que es libre de alérgenos de origen animal (lácteos y huevo) que suelen ser más comunes de lo que pensamos hoy en día. De esta manera también podemos ofrecer los productos a bebés, niños (y adultos) que llevan una alimentación basada en plantas (vegano, vegetariano) y omnívoros sin ningún problema. Además, las porciones de los productos están orientadas al público objetivo”, comenta.

Para Navidad, esta marca ofrecerá galletas de jengibre endulzadas con dátiles y unas barritas de cereal rellenas de mermelada de fresa sin azúcar. “Ambos productos son aptos desde el inicio de la alimentación complementaria pero los recomendamos desde los 10 meses que es una edad en la que ya han probado todos los ingredientes de ambos productos y tienen mayor facilidad para comer texturas”, indica.