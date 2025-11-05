En Claro consideran que los peruanos deben tener la libertad de elegir el operador de servicio móvil que mejor se adapte a sus necesidades, conservando su número de siempre. La portabilidad hace realidad este derecho a través de un proceso gratuito, permitiendo que cada usuario se cambie de operador cuando lo considere necesario.

Según los últimos datos del Osiptel, Claro Perú volvió a liderar la portabilidad móvil en octubre de 2025, con 20,322 líneas netas ganadas, más del doble que el operador más cercano, de acuerdo con los datos publicados en la herramienta oficial PUNKU (https://punku.osiptel.gob.pe/).

Asimismo, de enero a octubre del 2025, Claro Perú ha acumulado 112,397 líneas netas frente a las 36,053 del siguiente operador. La empresa de telecomunicaciones viene invirtiendo en el país, impulsando mejoras significativas en sus servicios, ofreciendo tarifas y promociones competitivas, y brindando una óptima calidad de atención. Esto último se refleja en que la empresa ocupa el primer lugar en los Rankings de Calidad de Atención al Usuario del Osiptel durante el 2024.

“Seguiremos creciendo junto a nuestros usuarios, ofreciéndoles más valor, mejores experiencias y el compromiso de una conectividad confiable que los acompañe todos los días”, manifestó Hugo Gonzalez, director de Mercado Masivo de Claro Perú.

Desde el 2014, ya son más de 2.9 millones de líneas netas las que portaron a Claro Perú. “Estos resultados nos motivan a seguir ofreciendo una experiencia al cliente simple, ágil, transparente y pensada en las personas, con un acompañamiento constante desde todos nuestros canales (puntos de atención, call center, WhatsApp y app Mi Claro), lo que facilita el cambio de operador y ofrece un seguimiento del trámite”, agregó Gonzalez.

De esta forma, Claro Perú seguirá conectando al Perú, acercando a más personas y reafirmando su propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones.

Fuentes:

Ver reporte de “Líneas Móviles ganadas y perdidas por operador” al mes de octubre 2025 en https://punku.osiptel.gob.pe/

Rankings de Calidad de Atención al Usuario del Osiptel del primer y segundo semestre del 2024:

https://sociedadtelecom.pe/...S1.pdf

https://sociedadtelecom.pe/...S2.pdf