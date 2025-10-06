El XIII Congreso Internacional de Avances en Nutrición (CIAN) congregó a más de 2.000 profesionales y estudiantes de la salud entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, con actividades en Santiago, Lima, una jornada virtual y Cusco. El evento buscó no solo actualizar a los especialistas, sino también acercar los últimos hallazgos científicos a la práctica diaria.

Las cifras en Perú retrataron el punto de partida: 43,7% de los niños menores de tres años presentan anemia, la desnutrición en menores de cinco llega al 12,1% y seis de cada diez adultos viven con sobrepeso y obesidad. A ello se suma un dato revelador: el país cuenta con apenas 9.000 nutricionistas para más de 30 millones de habitantes, un escenario que limita la respuesta frente a estas problemáticas.

PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA

Esta edición del CIAN reunió a más de 20 ponentes nacionales e internacionales provenientes de Perú, Chile, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México y Panamá, quienes abordaron temas de gran relevancia como la nutrición inclusiva, la microbiota intestinal y las nuevas tendencias en nutrición deportiva.

Para la doctora Youmi Paz, el mensaje es claro: los profesionales de la salud deben priorizar la actualización permanente para abordar los desafíos actuales en el campo de la salud. Entre estos retos se encuentran el aumento de la anemia y la obesidad, así como la desinformación y la propagación de mitos a través de las redes sociales. La literatura científica respalda esta afirmación, destacando la importancia de la educación continua para garantizar la calidad de la atención médica.

“La rápida evolución del conocimiento científico y la creciente complejidad de las enfermedades requieren que los profesionales de la salud se comprometan con la formación continua y la actualización de sus habilidades y conocimientos. La aplicación de la evidencia científica en la práctica clínica es fundamental para brindar atención de alta calidad y mejorar los resultados de salud de los pacientes”, señala.

En esa misma línea, la doctora Paz enfatiza que “la ciencia avanza cada día, y no basta con mantenerse informado; es imprescindible invertir tiempo en capacitación constante, comprender a fondo la evidencia y aplicar ese conocimiento con responsabilidad y precisión”. Esta afirmación se alinea con las recomendaciones de diversas organizaciones de salud y educación médica, que destacan la importancia de la formación continua y la actualización de conocimientos para garantizar la competencia profesional y la seguridad del paciente.

El CIAN también brindó certificaciones académicas respaldadas por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad de Chile, garantizando que el conocimiento adquirido cuente con aval académico y pueda aplicarse en la práctica profesional.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS

La presencia estudiantil marcó la diferencia. Jóvenes y recién egresados participaron en el congreso con gran entusiasmo. “Me sorprendió la alta convocatoria y me pareció excelente que el evento fuera gratuito, porque permitió un acceso liberado a investigaciones e información científica de primer nivel”, comentó Óscar Castillo Valenzuela, director de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae, Chile.

En su ponencia, Castillo abordó el papel fundamental de las proteínas de alta calidad en la salud muscular, destacando su importancia no solo para el mantenimiento de la masa magra, sino también para la prevención de la sarcopenia, una condición que afecta la fuerza y funcionalidad en adultos mayores. Explicó cómo la adecuada ingesta de proteínas, combinada con actividad física regular, puede retrasar el deterioro muscular asociado al envejecimiento y mejorar la calidad de vida. Además, presentó evidencia reciente sobre fuentes proteicas óptimas y estrategias de distribución diaria para maximizar su absorción y utilización en el organismo.

El CIAN también innovó con una zona interactiva: desde experiencias en realidad virtual que mostraban el recorrido de minerales en el organismo, hasta estaciones temáticas sobre osteoporosis. Una forma creativa de acercar la ciencia a los asistentes y complementar las sesiones más técnicas.

El balance del CIAN 2025 dejó una conclusión compartida: en un país con retos tan profundos en salud alimentaria, la formación continua, la investigación aplicada y la divulgación científica son esenciales para orientar mejores políticas públicas y preparar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud.

Si quieres seguir aprendiendo sobre nutrición y acceder a información respaldada por la ciencia, encuentra más contenidos en www.labuenanutricion.com .