Movistar inició operaciones 5G en la banda de 3.5 Ghz tras la firma del contrato de concesión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) e informó que continuará con el despliegue de esta tecnología. El inicio de operaciones se realizó desde la estación base celular (EBC) San Felipe, en Surquillo, ante notario público, donde se comprobó la puesta en marcha de la navegación en 5G.

La compañía proyecta contar con estaciones base operativas con 5G en diversas ciudades a lo largo del 2026, priorizando zonas clave para maximizar la experiencia de los usuarios en los entornos de mayor demanda.

La empresa ya ha avanzado con el despliegue de antenas 5G sobre la base de su actual red 4G. Precisamente en el 2025, Movistar llevó a cabo un plan de renovación tecnológica de su red móvil que al cierre del año alcanza cerca de 2,000 estaciones base renovadas.

El 5G ofrecerá conexiones ultrarrápidas para navegación y descarga de contenido, menor latencia en aplicaciones y mayor estabilidad en áreas con alta concentración de usuarios. En el ámbito industrial, la minería será uno de los sectores con mayor impacto, al permitir mejoras significativas en eficiencia, productividad y seguridad.

Un estudio de DN Consultores señala que la adopción del 5G podría reducir en 15% los costos operativos, disminuir en 90% la exposición a riesgos humanos y recortar en 50% el consumo de agua en operaciones mineras.

Como parte de los compromisos asumidos en la adjudicación del espectro 5G, Movistar desplegará el 5G en 92 entidades públicas, incluyendo hospitales, colegios y sedes de los Juegos Panamericanos 2027.

En la firma del contrato de concesión participaron el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el Presidente del Directorio de Integratel Perú, Germán Ranftl.

La verificación del inicio de operaciones y puesta en marcha del 5G tuvo constatación notarial a cargo de la Notaría Laos de Lama. Además, se hizo una explicación sobre el proceso tecnológico realizado para el inicio del uso de la banda 3.5 Ghz, así como una muestra de navegación con esta tecnología.

