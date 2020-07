Debido a las versiones malintencionadas, surgidas en las últimas horas en distintos medios de comunicación y redes sociales, la Universidad Privada San Juan Bautista, se ve en la obligación de dejar en claro los siguientes puntos:

1.-­ La Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C cumple las normas legales vigentes y se adapta a las nuevas disposiciones que viene dictando el Poder Ejecutivo sobre por ejemplo Reactivación Económica, Fase 3, dejando expresa constancia que las clases presenciales están y seguirán estando suspendidas en todos sus locales de la sede Lima, Filial Ica y Filial Chincha hasta cuando lo disponga el Gobierno Central.

2.-­ En consecuencia, la Universidad Privada San Juan Bautista S.A,C no ha iniciado actividades en laboratorios y talleres como sí lo fue autorizado mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros N° 117-­2020-­PCM, ni lo hará, debido a que, al ser encuestados los estudiantes, han manifestado que no desean concluir con dichas actividades las asignaturas que se vienen desarrollando en el semestre 2020-­I, las que requieren de actividades prácticas en laboratorios y talleres, aun cuando existen Universidades e Institutos Superiores que ya iniciaron esta fase y no obstante que el Director de Supervisión de la SUNEDU, en video conferencia realizada el martes 14 de julio de 2020 con nuestras autoridades, manifestó que se contaba con autorización para realizar actividades de formación práctica en laboratorios y talleres de forma presencial.

3.-­ Las actividades de formación práctica en los talleres y/o laboratorios, fueron autorizadas por el Poder Ejecutivo, por lo que la UPSJB podría haberlas desarrollado, ya que tenemos inscrito en el Ministerio de Salud el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-­19 en el Trabajo y su Protocolo de Bioseguridad en Laboratorios y Talleres en la Emergencia Sanitaria. Esas actividades de formación sólo eran necesarias para concluir algunos cursos de los programas de Medicina Humana, Enfermería y Tecnología Médica, pero no las hemos llevado a cabo ni serán realizadas, las mismas que quedarán inconclusas.

4.-­ Para preservar la salud de nuestros alumnos y siguiendo con las medidas sanitaria en esta Fase 3 como son las mascarillas, protectores faciales, lavado de manos, uso de gel de alcohol, con las que contamos, además de señalización y equipos de bioseguridad, se había planificado pedir a los alumnos:

Prueba Rápida, que puede ser obtenida en los centros de salud del Ministerio de Salud de forma gratuita. Decisión sobre su asistencia a laboratorio de forma responsable con sus compañeros y la sociedad, mediante un compromiso expresado en una Declaración Jurada de gozar de buena salud y cumplir con las medidas de bioseguridad. No pertenecer a grupo de riesgo que puedan exponer al alumno a contagio y por consecuencia, a complicaciones futuras de salud.

5.-­ También hubiéramos dispuesto que los estudiantes que no pudieran asistir a los laboratorios y talleres en las fechas propuestas, cerrarían su promedio final con las evaluaciones que ya tuvieran y, de no alcanzar un promedio final aprobatorio, pasarían a examen de aplazados o podrían optar por retirarse del curso, sin cobro del costo de la tasa de este procedimiento.

6.-­ Por tanto: No es cierto que la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., haya iniciado clases presenciales, ni actividades de formación en laboratorios y talleres, es falso que la Universidad se encuentre investigada, o tenga el inicio de una acción de supervisión.

7.-­ En consecuencia, el Comunicado de la SUNEDU publicado en su web y en redes sociales, no es correcto, por lo que exigimos su rectificación, ya que causa un grave daño a nuestro prestigio y a nuestra Comunidad Universitaria, ya que la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., no ha cometido falta alguna, ni se le ha iniciado ninguna acción de supervisión.

8.-­ Exhortamos a nuestros postulantes, público en general y estudiantes a continuar confiando en la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., como lo ha hecho durante los 23 años de funcionamiento legítimo que ostentamos, porque somos una institución con calidad educativa, que siempre actúa con responsabilidad, seriedad y conforme al ordenamiento legal.

La Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., continúa y seguirá:

Preparando el camino…

Universidad Privada San Juan Bautista

Chorrillos, 20 de julio de 2020