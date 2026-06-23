Chery, una de las marcas automotrices de mayor crecimiento a nivel global, anunció la incorporación de Robert Lewandowski, capitán de la selección de Polonia y uno de los futbolistas más influyentes de su generación, como su nuevo embajador global.

La alianza forma parte de la estrategia internacional de la compañía para fortalecer su presencia en los principales mercados del mundo y conectar con millones de personas a través de valores como la excelencia, la disciplina, la confianza y la cercanía.

Con más de dos décadas de trayectoria en la élite del fútbol europeo, Lewandowski ha construido una carrera marcada por el liderazgo, la perseverancia y el alto rendimiento. Reconocido tanto por sus logros deportivos como por su perfil familiar y cercano, representa atributos alineados con la visión de Chery y su compromiso de acompañar a las familias en cada etapa de sus vidas.

“La elección de Robert Lewandowski responde a los valores que comparte con Chery: liderazgo, compromiso con la familia y búsqueda constante de la excelencia. Estos atributos reflejan lo que buscamos transmitir como marca y nos permiten conectar con millones de personas a través de valores auténticos y cercanos”, destacó la compañía.

Como parte de esta colaboración, Lewandowski eligió el TIGGO 9 CSH como su vehículo exclusivo, un modelo diseñado para responder a las necesidades de las familias modernas gracias a su combinación de espacio, seguridad, tecnología inteligente y eficiencia energética mediante el sistema súper híbrido CSH.

Esta alianza se enmarca en la filosofía global “For Family”, con la que Chery desarrolla soluciones de movilidad centradas en la seguridad, la tecnología, la comodidad y la confianza. Asimismo, forma parte de la visión “With Chery With Love”, iniciativa que busca construir relaciones cercanas y duraderas con sus usuarios.

Actualmente, Chery cuenta con presencia en más de 110 países y regiones, forma parte del ranking Fortune Global 500 y se mantiene como el principal exportador automotriz chino durante más de 22 años consecutivos, consolidando su posicionamiento internacional y su crecimiento sostenido.

Una alianza que también conecta con Perú

La incorporación de Robert Lewandowski fortalece además el vínculo de Chery con el deporte, un territorio estratégico para la marca que conecta con millones de personas alrededor del mundo a través de valores como el esfuerzo, la pasión y el trabajo en equipo.

En el Perú, donde el fútbol forma parte de la identidad y la pasión de millones de personas, esta alianza cobra una relevancia especial y refuerza el compromiso de la marca de seguir construyendo experiencias cercanas con sus clientes y comunidades.

En línea con esta visión, Chery Perú viene impulsando diversas iniciativas vinculadas al deporte y la comunidad. Un reciente ejemplo fue el Torneo Chery 2026, realizado el pasado 16 de mayo en Lima, una experiencia exclusiva que reunió a propietarios de la marca en una jornada marcada por la camaradería, la integración y la pasión por el fútbol.

Durante el encuentro, clientes Chery conformaron sus propios equipos y participaron en una experiencia diseñada para fortalecer la cercanía con la marca y generar espacios de conexión alrededor de uno de los deportes más importantes del país.

Con esta alianza, Chery continúa fortaleciendo una visión global donde la movilidad también significa confianza, responsabilidad y experiencias compartidas. Junto a Robert Lewandowski, la marca busca seguir acompañando a las familias y construir un futuro más seguro, innovador y cercano.

Acerca de Chery Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos. En Perú, este 2026 Chery ya contará con esta tecnología híbrida con su modelo Tiggo 8 CSH. En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Puno y Tarapoto, ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad. Sobre Astara Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes. Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción. En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.000 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia). En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan. Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

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