El desempeño de Suzuki en el Perú ha motivado la visita de representantes de su corporación al país. La marca identifica oportunidades para desarrollar su presencia mediante vehículos compactos, SUV y tecnologías eléctricas e híbridas. Conversamos con Masafumi Harano, su Executive General Manager Automotriz para Asia, Latinoamérica y Oceanía, sobre los resultados locales y las prioridades que orientan esta nueva etapa.

¿Por qué Suzuki Motor Corporation decidió realizar esta visita al Perú y qué relevancia tiene el país en su estrategia regional?

Nuestra visita responde a una meta de mediano plazo: alcanzar los 4,2 millones de vehículos vendidos a nivel internacional para 2030. Para lograrlo, hemos identificado un crecimiento importante en Latinoamérica, especialmente en esta parte de la región.

Dentro de ese crecimiento, el Perú ha mostrado un desempeño destacado. Ese desarrollo nos ha motivado a visitar el país.

¿Qué significa, en términos concretos, la nueva etapa de crecimiento anunciada por Suzuki para el Perú?

Suzuki se ha caracterizado por desarrollar vehículos pequeños y medianos, generalmente compactos. En particular, nos hemos enfocado en SUV de esos tamaños.

Actualmente, estamos avanzando hacia una estrategia que incorpora vehículos eléctricos e híbridos, con el propósito de ofrecer alternativas más amigables con el ambiente. De esta manera, buscamos desarrollar nuestra presencia en un mercado como el peruano, en el que vemos un gran potencial.

¿Cómo evalúa el desempeño reciente de Suzuki en un mercado cada vez más competitivo?

Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos con el desempeño de Suzuki en el Perú. El crecimiento de nuestras ventas ha superado ampliamente el crecimiento promedio anual de la industria.

Esto representa un logro para la marca y refleja el gran esfuerzo del equipo de ventas que trabaja en el país. Frente a un mercado cada vez más competitivo, consideramos que nuestra estrategia ha sido muy exitosa.

¿Cómo se traduce el lema global “By your side” en la estrategia de Suzuki?

Este eslogan tiene mucha historia. Suzuki no solo busca desarrollar y vender vehículos, sino también acompañar a sus clientes durante su experiencia de movilidad.

Queremos que nuestra relación con el cliente continúe después de la compra: que realice el mantenimiento de su vehículo con Suzuki y que acuda a nosotros cuando tenga una duda. Buscamos que sepa que estaremos a su lado para brindarle los servicios que necesite y ayudarlo a disfrutar de la movilidad.

Ese es el significado que le damos a “By your side”. Durante esta visita, nos ha gustado ver que Suzuki Perú aplica esta filosofía de manera adecuada, acompañando a los usuarios y clientes para que puedan vivir esa experiencia.

¿Cuál es el papel de Inchcape en el desarrollo futuro de Suzuki en el Perú?

Estamos convencidos de que Inchcape es un socio muy acertado. Nuestro eslogan, “By your side”, significa estar al lado del cliente, y un socio como Inchcape nos permite cumplir ese objetivo.

Cuenta con la infraestructura y la experiencia de comercializar vehículos de diferentes marcas a nivel internacional. Ese respaldo nos permite acompañar a nuestros clientes, por lo que consideramos que Inchcape contribuirá a seguir desarrollando esta iniciativa en el Perú.

¿En qué consiste la estrategia global Multi Pathway?

Sabemos que la industria automotriz está avanzando hacia soluciones que contribuyan a la neutralidad de carbono y al ahorro energético. En ese contexto, muchas empresas están desarrollando nuevas tecnologías más amigables con el ambiente y que faciliten el uso de energías renovables.

Nosotros también trabajamos en vehículos que utilicen otras fuentes de energía, además de la electricidad, como el biogás. Para ello, hemos venido desarrollando plantas que aprovechan el estiércol del ganado.

Durante el procesamiento del estiércol para convertirlo en abono se produce metano, que capturamos para utilizarlo como combustible. Al comparar el ahorro y la huella de carbono que se pueden lograr mediante el consumo eléctrico y el uso de metano, consideramos que este último ofrece 28 veces más beneficios que un vehículo eléctrico.

Esto se debe a que la generación de electricidad puede requerir la quema de combustibles u otros procesos de producción. El metano, en cambio, se captura y se utiliza directamente como combustible para vehículos, lo que permite una combustión menos contaminante y evita ese proceso de generación.

En eso consiste Multi Pathway: en utilizar distintas fuentes de energía para ofrecer opciones de movilidad con las tecnologías existentes.

¿La electrificación total es el destino de Suzuki o los motores de combustión seguirán teniendo espacio?

Ante la transición internacional de los vehículos de combustión a los eléctricos a batería, sabemos que un país no puede dar ese salto de forma directa. Debe atravesar distintas etapas y desarrollar las condiciones necesarias. Los híbridos ligeros o mild hybrid que estamos incorporando contribuyen a una de esas etapas hacia los vehículos totalmente eléctricos.

Sabemos que quienes compran un vehículo eléctrico también pueden querer recorrer largas distancias. Sin embargo, sin estaciones de carga, no podrán hacerlo.

Debemos considerar esa necesidad y las distintas condiciones en las que las personas quieren disfrutar de sus vehículos. Actualmente, los precios de los vehículos eléctricos son muy bajos debido a exoneraciones de impuestos y otros beneficios fiscales, pero esos incentivos no permanecerán indefinidamente.

Para que los consumidores experimenten esa transición hacia tecnologías más amigables con el ambiente, hemos desarrollado vehículos mild hybrid, que combinan un motor de combustión de buen rendimiento y consumo eficiente con un motor de asistencia eléctrica.

Así, ofrecemos una alternativa para disfrutar de una tecnología innovadora. Buscamos que, más adelante, cuando ya no existan incentivos para adquirir un vehículo eléctrico, los consumidores sigan optando por Suzuki porque conocen el rendimiento y el consumo de nuestros vehículos.

Actualmente, estamos avanzando hacia una estrategia que incorpora vehículos eléctricos e híbridos, con el propósito de ofrecer alternativas más amigables con el ambiente. De esta manera, buscamos desarrollar nuestra presencia en un mercado como el peruano, en el que vemos un gran potencial

Masafumi Harano - Executive General Manager Automotriz de Suzuki Motor Corporation para Asia, Latinoamérica y Oceanía.

¿Qué representa el lanzamiento del e VITARA para la compañía?

El e VITARA, nuestro primer vehículo totalmente eléctrico, representa un paso importante en la evolución tecnológica de Suzuki, tanto a nivel global como en el Perú. Forma parte de una transición que entendemos como progresiva y que depende de las condiciones de cada mercado, incluida la disponibilidad de infraestructura de carga.

También hemos presentado en Japón el e SKY, un vehículo eléctrico compacto de la categoría kei. Con estas alternativas buscamos responder a distintas necesidades de movilidad.

¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad en la visión de Suzuki, más allá de los vehículos eléctricos?

Buscamos utilizar la energía y los recursos de manera responsable. Por eso, además de desarrollar vehículos eléctricos, trabajamos con otras alternativas, como el biogás obtenido del estiércol del ganado, que permite aprovechar el metano como combustible.

En India ya funcionan tres plantas vinculadas con este proyecto. Asimismo, los gobiernos de Japón e India acordaron una iniciativa para impulsar 1000 plantas en ese país.

Este enfoque también se refleja en nuestra filosofía de fabricación: desarrollar productos que ofrezcan el mayor valor esencial posible mediante el uso eficiente de materiales y energía.

¿Podemos esperar nuevos modelos, inversiones o metas comerciales específicas para el Perú?

Vemos un importante potencial en el mercado peruano y queremos seguir fortaleciendo nuestra presencia, con opciones que respondan a las necesidades de sus consumidores. Esa visión contempla el desarrollo de nuestra propuesta de vehículos compactos y SUV, así como la incorporación de tecnologías eléctricas e híbridas.

Los futuros lanzamientos o inversiones se comunicarán cuando estén definidos y aprobados. Por ahora, reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con el país y el trabajo conjunto con Inchcape para seguir desarrollando la marca.

Reportaje publicitario