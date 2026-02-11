UCAL: la universidad que no nació para encajar en el sistema educativo, sino para transformarlo

UCAL no nació para encajar. Y qué suerte que no lo hiciera. Mientras el sector educativo sigue el antiguo manual de instrucciones de un mundo que ya no existe, UCAL decidió mirar de frente a la mayor problemática de la realidad empresarial: una brecha profunda entre lo que las empresas necesitan y los miles de jóvenes egresados que, pese a estudiar cinco años, no encuentran empleo por no contar con las competencias ni experiencia necesarias para enfrentar el mundo laboral de hoy.

Fiel a su ADN innovador, UCAL desarrolló un modelo académico disruptivo. Desde el primer ciclo, los estudiantes trabajan sobre desafíos reales planteados por empresas. Conocen a los gerentes que les brindan contexto y lineamientos, y asumen el reto de construir soluciones viables. En ese proceso, los docentes no solo aportan metodología y herramientas; impulsan la originalidad, el pensamiento crítico y la capacidad de ejecución. Cada ciclo se convierte así en una experiencia profesional anticipada: problemas reales, decisiones reales y la exigencia de que las propuestas funcionen en la industria, no solo en el papel. Esto asegura que los egresados de UCAL estén listos para desarrollar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad.

Este camino, que UCAL comenzó a transitar con el compromiso de que el cambio era necesario, ha generado un hito que hoy la posiciona en el mundo. La universidad ha sido reconocida en el Ranking Mundial WURI (World University Rankings for Innovation), una clasificación de élite que comparte con instituciones como Harvard, Stanford y MIT. Este reconocimiento responde a su capacidad para formar estudiantes que generan soluciones relevantes y disruptivas para la sociedad.

La universidad no se detuvo allí. Sus carreras de Negocios obtuvieron el aval de QS (Quacquarelli Symonds), una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en rankings, análisis y estudios del mercado laboral. UCAL se convierte así en la pionera en el Perú y la región en recibir este respaldo internacional, consolidando que sus egresados cuentan con un perfil capaz de desempeñarse en cualquier parte del mundo.

Steven Lavado, CEO de UCAL y Esteban Veintimilla, Director of Product and Partnerships, Employability de QS

“Nos enorgullece haber sido los pioneros con este enfoque académico y que otras instituciones en el Perú se hayan sumado a esta metodología práctica porque debe ser el estándar de la educación superior. Sin embargo, sabemos que resolver un caso real de forma aislada no transforma la formación profesional. La verdadera experiencia se construye cuando universidad y empresa desarrollan juntos los desafíos, cuando los estudiantes interactúan con ellos de manera continua y progresiva. En UCAL lo entendimos e invitamos al sector a tener el mismo sistema integrado”, explicó José Ignacio Pacheco, rector de UCAL.

Ahora, ¿cuáles serán los siguientes pasos de UCAL? Para Steven Lavado, CEO de la universidad, la respuesta radica en el compromiso de formar una generación de profesionales preparados y capaces de dejar huella. “Durante años, miles de familias han hecho sacrificios enormes con la esperanza de que un título profesional cambie su futuro. Pero la dura realidad es que esto no siempre alcanza porque el sistema educativo no responde a lo que demanda el mundo laboral. Nuestro modelo ha sido solo el inicio. La educación necesita transformarse drásticamente y estamos preparados para liderar este cambio, por eso, ya tenemos listas iniciativas que seguirán reescribiendo el futuro de la educación”, detalló.

En UCAL, la innovación no es una materia que se dicta en un salón ni un eslogan colgado en una pared; es su ADN, su razón de ser y su forma de desafiar lo establecido. El mensaje es claro: si buscas encajar, cualquier lugar es bueno; si buscas transformar la historia, el camino es UCAL.