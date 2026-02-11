Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En UCAL se vive una cultura de innovación que impulsa la creatividad.
En UCAL se vive una cultura de innovación que impulsa la creatividad.
Por

UCAL no nació para encajar. Y qué suerte que no lo hiciera. Mientras el sector educativo sigue el antiguo manual de instrucciones de un mundo que ya no existe, UCAL decidió mirar de frente a la mayor problemática de la realidad empresarial: una brecha profunda entre lo que las empresas necesitan y los miles de jóvenes egresados que, pese a estudiar cinco años, no encuentran empleo por no contar con las competencias ni experiencia necesarias para enfrentar el mundo laboral de hoy.

UCAL: la universidad que no nació para encajar en el sistema educativo, sino para transformarlo
Notas contratadas

UCAL: la universidad que no nació para encajar en el sistema educativo, sino para transformarlo

LATAM Airlines avanza hacia una aviación más sostenible en la región
Notas contratadas

LATAM Airlines avanza hacia una aviación más sostenible en la región

Wong presenta el Restaurante del Mes: descubre la historia de Pueblo Viejo
Somos

Wong presenta el Restaurante del Mes: descubre la historia de Pueblo Viejo

Claro Perú conectando personas: la compañía lidera la portabilidad móvil neta en enero de 2026
Notas contratadas

Claro Perú conectando personas: la compañía lidera la portabilidad móvil neta en enero de 2026