Andrea Torres es una de las voces principales de la Orquesta Papillón, agrupación que en los últimos años ha dado la hora con sus canciones y desplazamientos en el escenario. Temas como ‘Yo soy mucha mujer’, Amor de contrabando’, ‘Mix Borrachito, ‘Cuerpo de Sirena’, entre otras piezas, son algunos de sus hits musicales.

Andrea Torres arribó a Papillón hace seis años y en dicha orquesta demostró toda su capacidad vocal. Este año, pese a la pandemia del coronavirus, tuvo nuevos retos por delante, como conducir un programa de radio llamado ‘El súper show de La Karibeña’, transmitido por dicha emisora radial. Además, este jueves 31 de diciembre tendrá un concierto virtual junto a Papillón, Deyvis Orozco, Los 5 de Oro, Josimar y su Yambú, que será transmitido por Latina y Karibeña (Facebook) como despedida del 2020 y bienvenida del 2021.

Quienes la conocen de cerca señalan que Andrea es una persona risueña, que se preocupa mucho por su familia y que mediante las redes sociales comparte su día a día.

El Comerció llamó a Andrea Torres para conocerla un poco más y nos cuente sobre el reciente éxito de Papillón junto a Amy Gutiérrez llamado ‘Amiga Te Advertí', que a la fecha ha superado las 100 mil vistas.

“Yo encantada de hacer un feat con Amy Gutiérrez. Te lo digo a título personal y al nombre de mis compañeros de Papillón. Ella es muy humilde, talentosa y es la primera vez que estaba haciendo cumbia, pero llegó con toda la predisposición de querer hacer algo bonito y gracias a Dios salió bien las cosas. En pocos días de haber publicado el tema ya pasamos los 100 k (104, 847 visitas)”, indicó.

Luego, agregó: “Hemos tratado de mantenernos en vigencia, que es lo más importante. Seguir grabando y votando material para que la gente a pesar que que está en su casa reunida en familia nos escuche”.

Su historia

Andrea Torres nos cuenta que llegó a la música por casualidad. “En mi familia nadie es cantante y yo soy la única que se dedica a la música profesionalmente”.

Sus inicios en la música fueron en una orquesta digital llamada ‘Amilkar’, en ese entonces ella tenía 14 años y cantaba todo tipo de géneros musicales. Recién su primer flechazo con la cumbia fue con la orquesta Alma Bella, la primera agrupación que la lanzó a la fama.

“En la música todos nos recomendamos. Por una amiga me llamaron para ir a un evento y ahí me pidieron trabajar de manera estable. Luego, me vieron los de Karibeña y hablaron con el señor Nilver Huárac para que trabaje con Papillón”.

Nos contó, además, sobre la importancia que tiene Papillón en su carrera musical: “Papillón para mi es familia. Tengo bastante tiempo en la agrupación. Tengo entre cinco o seis años, es más ya perdí la cuenta (se ríe). Ellos son mi familia porque a pesar de la pandemia siempre los veo por los ensayos. Esta agrupación impulsó bastante mi carrera en la cumbia y le estoy eternamente agradecida a Papillón y la Karibeña”.

Sobre su etapa como solista, indicó: “Es realmente complicado manejar una agrupación, es bastante estresante y exige mucha responsabilidad. En ese entonces, tomé la decisión muy rápido, quizás más adelante pueda retomar algún proyecto. No descarto la idea de ser solista”.

Nuevos retos profesionales

En un año atípico por la pandemia del coronavirus, Andrea Torres dejó los escenarios para asumir un reto profesional en la conducción de programas en La Karibeña. “Estoy muy contenta y agradecida a Karibeña porque me da oportunidades de desempeñarme en varios ámbitos. No solo como conductora de Karibeña TV sino como conductora de ‘Fiesta Karibeña’ y también conduje en los aniversarios. Aparte, estoy en la locución de 3:00 a 5:00 p.m. Fue un reto, pero gracias a Dios siempre estamos bajo la supervisión de especialistas en este ámbito que nos instruyen y dan las pautas para desenvolverse”, comentó.

¿Qué dejó este 2020 para Andrea Torres?

“Me dejó la lección del ahorro. Que siempre hay que guardar para el futuro. Imagínate aún no se reactiva la música. Al menos yo no la estoy pasando mal, pero cómo lo estarán mis demás compañeros de la música”.

La joven cantante contó que actualmente estudia la carrera de Derecho, y también reveló cuál será su cábala para recibir el 2021:

“Recién estoy empezando y curso el tercer ciclo. Ha sido un poco complicado por el ritmo de vida que tiene el músico, por hacer las tareas que debía realizar y tenía que vencer a la desidia. Este fin de año voy a salir a correr con mi maleta y mascarilla. Por cierto, el mismo 31 no se olviden del concierto que realizaremos por despedida de este año por Latina y Facebook de Karibeña”, finalizó.

