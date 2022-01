El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, recordó que uno de los requisitos obligatorios que deben de presentar los preseleccionados del concurso Beca 18 - 2022, en la etapa de selección de ganadores, es la constancia de ingreso a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible, para iniciar estudios en el año académico 2022.

Los preseleccionados que resulten no seleccionados, así como los no aceptantes y no aptos del primer momento de postulación podrán volver a postular en el segundo momento, que se iniciará el 28 de marzo próximo, es decir, tendrán dos oportunidades para ganar la beca y mayores opciones para elegir dónde estudiar su educación superior.

El primer momento de postulación de Beca 18-2022 culmina el 1 de marzo del 2022, en el que se otorgarán 2,000 becas integrales para estudiar una carrera profesional. Los preseleccionados podrán postular de manera gratis y virtual a través de http://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

¿Cómo debe ser mi constancia de ingreso si soy preseleccionado a Beca 18-2022?

De acuerdo a las bases de la convocatoria, dichas constancias tendrán que cumplir las siguientes características:

Haber sido obtenidas en el marco de un proceso de ingreso regular de la institución y conforme a lo establecido en la Ley Universitaria .

y conforme a lo establecido en la . No se aceptarán modalidades de ingreso exclusivos , tales como para postulantes del presente concurso, con excepción de aquellos diseñados por universidades públicas licenciadas.

, tales como para postulantes del presente concurso, con excepción de aquellos diseñados por universidades públicas licenciadas. Tener el nombre de la IES, sede y programa de estudios elegible , datos personales del postulante, semestre de inicio de estudios (2022-I o 2022-II), firma y/o sello de la institución superior.

, datos personales del postulante, Para constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores al 2022, se debe acreditar que la IES autorizó y reservó el inicio de clases para el año académico 2022 , adjuntando el documento correspondiente emitido por la institución superior.

, adjuntando el documento correspondiente emitido por la institución superior. Los preseleccionados tendrán que haber culminado el nivel secundario de la Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE).

Para ello, deberán presentar el Certificado de Estudios escaneado que contenga el visado de las autoridades correspondientes de las notas de todos los grados de educación secundaria (anverso y reverso), el Certificado de Estudios Digital o la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA), que acredite, como mínimo, las notas de los dos últimos grados concluidos de la EBR.

Cabe mencionar que, los documentos a subir al Módulo de Postulación para la Selección deben estar en formato PDF y pesar 2 MB como máximo, siendo el caso de Beca 18 Ordinaria, los talentos de esta modalidad tendrán que acreditar, además, condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Midis.

