“Breaking Bad” es una de las series más exitosas de todos los tiempos. Por su personajes, desarrollo y desenlace, dicha historia es considerada como una verdadera joya entre los amantes de este tipo de contenidos. Sin embargo, los fans han recibido una muy mala noticia de parte de Netflix.

Según Mundo Deportivo, a través de un comunicado, la plataforma de streaming anunció que “Breaking Bad” no continuará formando parte del famoso catálogo desde el 10 de febrero de 2025. Los seguidores de la serie han tomado con sorpresa esta noticia.

Y, si bien son un grupo reducido de personas las que todavía no han disfrutado de la serie, los fans acostumbraban a ver una y otra vez los capítulos para ir descubriendo nuevas teorías y conclusiones sobre lo sucedido con sus personajes favoritos. En poco más de dos años esto ya no será posible, al menos no desde Netflix.

¿Qué es “Breaking Bad”?

Breaking Bad es una serie de televisión estadounidense de drama creada por Vince Gilligan, que se estrenó en 2008 en el canal de cable AMC. Debido a su gran popularidad, Netflix decidió sumarlo a su catálogo.

¿De qué se trata “Breaking Bad”?

La historia gira en torno a Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de secundaria de 50 años en Albuquerque, Nuevo México. Después de que White es diagnosticado con cáncer de pulmón, usa su conocimiento de química para cocinar metanfetamina con su exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul), para asegurar el futuro financiero de su familia (interpretados por Anna Gunn y RJ Mitte) antes de morir por la enfermedad.

¿Cuántas temporadas duró “Breaking Bad”?

En el transcurso de su emisión, Breaking Bad emitió 62 episodios durante cinco temporadas. El episodio piloto se emitió por primera vez el 20 de enero de 2008, y el final de la serie se transmitió el 29 de septiembre de 2013. El 11 de octubre de 2019, Netflix lanzó “El Camino: A Breaking Bad Movie”, un largometraje continuación de “Breaking Bad”.