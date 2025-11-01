“Pluribus”: la nueva serie del creador de “Breaking Bad” de la que no se sabe casi nada

Sus inicios no son diferentes a los de cualquier escritor en Hollywood. En los años 90, Vince Gilligan (EE.UU., 1967) fue el guionista de un par de películas olvidables, pero después tuvo mejor suerte en la TV, donde escribió una treintena de episodios de “Los expedientes secretos X”. El éxito real le llegó al crear “Breaking Bad” (2008-2013), un clásico para quienes la entendieron como un estudio de la degradación humana, o un culto para los que idealizaron al protagonista Walter White (Bryan Cranston), profesor de química y traficante de drogas.

Gilligan habló con Somos desde Los Ángeles, donde promociona su nueva serie “Pluribus” (Apple TV). Como condición para esta charla, la prensa tiene prohibido difundir antes del estreno de qué va la serie. Solo se puede decir que es una historia de ciencia ficción, donde la escritora de novelas de romance Carol Sturka (Rhea Seehorn), descrita como “la persona más desgraciada de la Tierra”, debe “salvar al mundo de la felicidad”. Una premisa deliberadamente oscura, vinculada a la frase en latín “e pluribus unum” (“de muchos, uno”), que hace alusión a la unión de las Trece Colonias y aparece en el escudo de EE.UU.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Gilligan es un tipo risueño. Hay quienes atribuyen esta personalidad al haber salido de Virginia, considerado uno de los estados más “felices” de EE.UU. No es como otros ‘showrunners’ de la “edad dorada” de la TV que escriben la serie ellos solos, meses antes de filmarla. Gilligan no solo trabaja con un equipo de guionistas: también sigue escribiendo la temporada mientras la filma. Ese fue el modelo de trabajo por décadas antes del streaming, con escritores llevados al límite por el ‘deadline’. El método le funciona a Gilligan, le otorga más muñeca para hacer cambios y descubrir su propia creación.

Antes de crear "Breaking Bad". Vince Gilligan escribió una treintena de episodios de "Los expedientes secretos X".

Una serie sobre la felicidad

Gilligan filmó “Pluribus” en la árida Albuquerque (Nuevo México), misma locación de “Breaking Bad” y su precuela “Better Call Saul”, pero no está dentro del mismo universo. A la pregunta de por qué vuelve a esta ciudad, responde que quería dar trabajo al equipo técnico que conoce desde hace 20 años. “Quise ayudarlos a alimentar a sus familias y que sigan empleados; pueden hacerlo por su cuenta, pero quería seguir trabajando con ellos”, dijo en una mesa redonda con medios de todo el mundo. Aun así, hay un vínculo con su saga más famosa: en el tráiler de la serie, Carol aparece en un avión de la aerolínea ficticia Wayfarer, que protagonizó una tragedia en “Breaking Bad”.

De los múltiples temas que trata “Pluribus” está la idea de que todo el mundo podría estar en lo correcto, salvo uno mismo. Se lo comentamos al escritor. “Creo que has dado con algo importante allí: hace poco dije que abarco la historia desde los personajes, pero supongo que también estoy interesado en la ciencia ficción, que nos permite explorar cosas que no examinaríamos tan claramente si mantuviésemos nuestras historias basadas en el mundo real”, dijo.

“Y me gusta la idea de un mundo donde todos se llevan bien y se aman los unos a los otros. Me gusta examinar la idea de si eso sería tan bueno como suena. Hay muchas cosas positivas sobre eso, pero tal vez haya otras, como la pérdida de la individualidad, que quizá no sean tan positivas. ¿Has ido alguna vez a una fiesta o entrado a un restaurante donde sientes que todos se conocen y tú eres el único extraño? Odio esa sensación”, sostuvo.

“Pluribus” podría entenderse también como un ensayo sobre la soledad, algo reforzado por el estilo Gilligan, que escribe secuencias enteras de personajes en silencio siguiendo rutinas (como dormir, comer o cavar una tumba) sin decir una sola palabra. Porque es la serie misma la que habla con imágenes. “Solo quiero que la gente esté intrigada por la historia”, dijo Gilligan, consultado sobre una eventual lectura política de su serie. De todas formas, cualquier cosa podría ocurrir porque el final de “Pluribus” aún no ha sido escrito (la temporada 2 está en preproducción) y Carol tiene la chance de ser incluso más infeliz de lo que ya le adjudicó su creador. //

"Y me gusta la idea de un mundo donde todos se llevan bien y se aman los unos a los otros. Me gusta examinar la idea de si eso sería tan bueno como suena". Vince Gilligan , escritor.

Una actriz de peso

Cuando Kim Wexler apareció en “Better Call Saul”, el espectador no sabía qué pensar de ella. Abogada cerebral y compañera en las buenas y en las malas de Jimmy McGill (Bob Odenkirk), el personaje se fue revelando progresivamente hasta convertirse en uno de los favoritos de la audiencia, que temió por su vida (como no aparecía en “Breaking Bad”, la secuela, se esperaba lo peor). Si Kim conquistó al público fue en gran medida por el trabajo de la actriz Rhea Seehorn (1972), nominada dos veces al Emmy por este rol.

Cuando Vince le ofreció protagonizar “Pluribus”, ella aceptó de inmediato, sin conocer siquiera la trama. La actriz contó a Somos que el papel exigió que reflexionara sobre la soledad, algo con lo que ella podía identificarse (dice ser introvertida y extrovertida a la vez). No obstante, la serie lleva el concepto al extremo. “[Vince] tuvo que recordarme varias veces que después de un período de aislamiento que ocurre en la serie, el efecto en Carol debería ser severo”, dijo. En la serie, su personaje no se queda quieta esperando a que el peligro pase, sino que toma un rol activo. Podría decirse que es la última detective del mundo. Y como todo detective, el mayor enigma es su propia mente.