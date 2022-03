Demostrando que puedes convertir a un actor en un héroe de acción, pero no le puedes sacar la comedia de su sangre, Willis regresó a este género en la comedia negra "Death Becomes Her". Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada también por Meryl Streep y Goldie Hawn, la película pone a Willis como Ernest Menville, el hombre al centro de una intensa rivalidad entre los personajes de Streep y Hawn, un ser patético y alcohólico al que Willis interpreta con habilidad. (Foto: Universal Pictures)