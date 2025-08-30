El actor estadounidense Bruce Willis, de 70 años, fue trasladado a un “lugar de cuidados especiales” para recibir atención a tiempo completo debido al rápido avance de la demencia frontotemporal (DFT) que padece, informó su esposa Emma Heming Willis.

Describiéndola como una de las decisiones más difíciles que tomó, en declaraciones para ABC News, Heming dijo: “Otra decisión difícil fue trasladar a Bruce a una segunda casa, de un solo piso, para que pudiera recibir atención las 24 horas”.

A pesar de los cambios, aseguró que su rutina no ha cambiado. “Desayuno y ceno con él todos los días”, indicó muy conmovida sobre el protagonista de ‘Duro de matar’.

Los primeros síntomas de Willis, según su esposa, fueron cambios de personalidad, pérdida de expresividad y dificultades para recordar sus líneas durante los rodajes.

Bruce Willis: ¿Cuándo le detectaron su enfermedad y qué medidas tomó su familia?

En marzo de 2022, la familia del actor reveló que Willis había sido diagnosticado inicialmente con afasia, un trastorno del lenguaje. Meses después, los médicos confirmaron que la enfermedad era en realidad demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo para el cual no existe cura ni tratamiento.

Los primeros síntomas, según Heming, fueron cambios de personalidad, pérdida de expresividad y dificultades para recordar sus líneas durante los rodajes.

A pesar de la enfermedad, la familia busca mantener una conexión cercana con él. “Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano, lo besamos y lo abrazamos. Está presente, y eso es lo único que necesito” , afirmó Emma.

Sin embargo, admitió que han tenido que reducir las visitas para evitar que el ruido altere al actor, lo que ha llevado a un inevitable aislamiento.

Demi Moore se despide de Bruce Willis

Por su parte, y a pesar de que su matrimonio concluyó hace más de 20 años, Demi Moore, exesposa del actor y madre de tres de sus hijas (Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle), ha mantenido una presencia constante y de apoyo.

Fuentes cercanas a Moore señalan que, aunque la actriz está devastada por el avance de la enfermedad, se siente agradecida por los momentos vividos y por cómo esta experiencia le ha enseñado a ser “una luchadora”.

En una entrevista con la revista In Touch, Moore compartió que ha aprendido a vivir en el presente y a soltar las expectativas del pasado.

“Cuando dejas ir la idea de quiénes fueron, quiénes creíste que debían ser o quiénes te hubiera gustado que fueran, entonces puedes permanecer en el presente y disfrutar la alegría y el amor que aún existen”, explicó.