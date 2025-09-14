El salario mínimo en Chile tendrá un nuevo ajuste en los primeros días del próximo año, lo que impactará directamente a miles de trabajadores del país. La modificación fue fijada por la Ley N° 21.751, norma que ya establecía un incremento desde mayo de 2025 y que contempla una nueva alza a contar del 1 de enero de 2026.

La medida se aplicará de forma diferenciada según la edad de los empleados y también incluye montos para ingresos no remuneracionales. De esta manera, quienes reciben el sueldo mínimo verán un leve aumento en sus ingresos mensuales al comenzar el nuevo año. A continuación, te contamos cuál será su nuevo monto.

¿CUÁL SERÁ EL NUEVO MONTO DEL SUELDO MÍNIMO EN CHILE DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026?

Actualmente, los empleados que se encuentran en el rango etario de 18 a 65 años reciben un ingreso mínimo de $529.000, cifra que entró en vigencia el 1 de mayo de 2025. Sin embargo, esa cantidad quedará atrás en cuanto comience el 2026.

A partir del 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo mensual para este grupo de trabajadores se elevará a $539.000, lo que representa un alza de $10.000 respecto del monto actual. Aunque el incremento no es sustancial, sí marca una mejora en los ingresos base, considerando que la ley establece estos cambios de forma escalonada.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS MENORES DE 18 AÑOS Y MAYORES DE 65?

El reajuste no solo alcanza a los trabajadores en edad laboral plena, sino también a quienes se encuentran fuera de ese rango. En este caso, la ley determinó un ingreso mínimo específico para los empleados menores de edad y para los adultos mayores de 65 años.

De acuerdo con la normativa vigente, desde mayo de 2025 este segmento recibe un sueldo mínimo de $394.622. No obstante, dicho monto también se actualizará en Año Nuevo. Desde el 1 de enero de 2026, pasará a ser de $402.082.

Este cambio busca mantener una base mínima diferenciada para quienes, por su edad, se encuentran en condiciones distintas a la mayoría de la fuerza laboral, asegurando así que no queden excluidos del reajuste salarial.

¿QUÉ PASA CON EL INGRESO MÍNIMO PARA FINES NO REMUNERACIONALES Y CUÁNDO HABRÁ UN NUEVO AUMENTO?

Además del sueldo mínimo para trabajadores dependientes, la ley también regula un monto llamado “ingreso mínimo para fines no remuneracionales”. Este valor sirve como referencia en situaciones distintas al pago de salarios, y actualmente se ubica en $340.988.

La normativa estableció que, con la llegada de enero de 2026, esta cifra aumentará a $347.434. Aunque la diferencia no es grande, el ajuste asegura que este indicador también se actualice de manera proporcional al resto de remuneraciones mínimas.

En cuanto a nuevas alzas, la misma Ley N° 21.751 indica que el Ejecutivo tiene plazo hasta abril de 2026 para remitir al Congreso Nacional un nuevo proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual. El objetivo es que la medida pueda entrar en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026, lo que significaría un tercer aumento en menos de un año para quienes perciben este tipo de remuneración, según informa la plataforma Meganoticias.