Las Fiestas Patrias 2025 están a la vuelta de la esquina en Chile y, en medio de estas celebraciones, la población aprovecha para salir junto a los seres queridos a las ferias temporales donde se ofrecen comida típica, como empanadas, marraquetas y asados. Inclusive, otros aprovechan para vestirse con trajes típicos para bailar la cueca o el baile nacional, así como escuchar música folclórica. Sin embargo, uno de los eventos tradicionales más esperados durante estas festividades es la Parada Militar, que suele reunir a toda la familia para presenciar el desfile de las Fuerzas Armadas y de Orden. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA LA PARADA MILITAR 2025 EN CHILE?

En medio de las celebraciones por la Independencia de Chile, uno de los eventos más esperados por la población es la Parada Militar 2025. En esta oportunidad, según autoridades locales, este importante evento, encabezado por el el Presidente de la República, Gabriel Boric, se desarrollará este viernes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 a. m., en la Elipse del Parque O’Higgins.

Las Fiestas Patrias 2025 están a la vuelta de la esquina en Chile y, en medio de estas celebraciones, la población espera con mucho entusiasmo la tradicional Parada Militar.

En cuanto a la transmisión del tradicional evento, diversos canales nacionales, como Mega, TVN, Canal 13, CHV y otros, serán los encargados de llevar el minuto a minuto a la ciudadanía. Como se recuerda, el desfile se ha consolidado como una tradición familiar que congrega a adultos y niños en un día de descanso obligatorio, instaurado en reconocimiento a las Glorias del Ejército.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO DEL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025 EN CHILE?

En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias en Chile, que se celebra entre el 18 y 19 de septiembre, miles de trabajadores del sector público aguardan el aguinaldo 2025. En esta ocasión, el beneficio por el mes patrio traerá un depósito de $ 88 667, cuya remuneración líquida de agosto no supere los $ 1 025 622. Así también, en el caso de los trabajadores con una remuneración líquida superior a $ 1 025 622, el aguinaldo patrio será de $ 61 552, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.724. Es importante recordar que la entrega del aguinaldo no es está dirigido a los empleados del sector privado chileno, a menos que esté contemplado o figure en su contrato de trabajo.

Asimismo, este derecho laboral no está sujeto a descuentos, no es tributable ni imponible, por lo que no forma parte del cálculo de impuestos ni para cotizaciones previsionales o de salud en Chile. Finalmente, en cuanto al depósito del beneficio, los trabajadores que habitualmente reciben sus remuneraciones entre el 18 y el 23 del mes percibirán su pago este martes 16 de septiembre, mientras que los empleados que usualmente cobran el día 24 recibirán su pago el próximo miércoles 17 de septiembre.