Una nueva temporada del exitoso y popular programa de baile llamado “Aquí se Baila” inició el pasado domingo por el Canal 13, que tiene en la conducción a Sergio Lagos. Este nuevo ciclo tendrá a 16 nuevos famosos quienes mostrarán todas sus habilidades en la danza para ser el mejor del reality. De esta manera, “Aquí se baila”, llega para hacer disfrutar a todos los chilenos con la increíble competencia que contará con actrices, influencers, entre otros, compitiendo para ser los ganadores y llevarse el premio.

¿A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL PROGRAMA “AQUÍ SE BAILA”?

El primer programa de “Aquí se Baila” se estrenó este domingo 26 de febrero. El reality de baile lo puedes ver a través de la señal de Canal 13 a las 22:30 horas, justo luego de una nueva edición de Teletrece Central.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA “AQUÍ SE BAILA”?

El jurado que se encargará de evaluar a los famosos está compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano. A continuación, estos son los participantes que forman parte del programa de baile:

Kike Faúndez y Melissa Briones.

Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala.

Tomás González y Janisse Díaz.

Lisandra Silva y Gianfranco Polidori.

Janis Pope y Felipe “Negro” Basáez.

Nicole Gaultier y Felipe Román.

Christell Rodríguez y Luciano Coppelli.

Nicole Moreno y Pascual Acuña.

Hernán Contreras y Fran Zepeda.

Claudio Moreno y Laura Vásquez.

Kurt Carrera y Yenima Muñoz.

Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra.

Paz Bascuñán y Pancho Chávez.

Rocío Marengo y Pancho Solar.

Tati Fernández y Diego Espinoza.

Emmanuel Torres y Daniela Acevedo.

¿QUÉ PASÓ CON LISANDRA SILVA TRAS EL PRIMER CAPÍTULO DE “AQUÍ SE BAILA”?

Lisandra Silva, es una influencer y modelo cubana que se encuentra en la tercera temporada de “Aquí se Baila”. Sin embargo, la bailarina, recientemente comunicó en su Instagram que tiene un esguince en su mano que no le permite mover su dedo.

“Este fue un pequeño accidente que sufrimos bailando el domingo con Gianfranco, no fue culpa de él, me caí sin querer y todo mi peso fue hacia el dedo, grité como no se imaginan, de hecho, pensé que se me había roto el dedo”, inició.

”Si bien no es nada grave, igual duele mucho, no puedo mover el dedo, entonces, todo lo que es agarre me cuesta, así que me lo inmovilizaron”, dijo Silva.

“Siento que me está pasando la cuenta el extrañar un poco mis gordos, no pasar tiempo con ellos, ahora el cuerpo empieza a reaccionar con dolores, moretones y quiebres emocionales”, agregó Lisandra Silva.