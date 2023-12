El arranque clasificatorio de algunas selecciones sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, ha representado para varios entrenadores, y sobre todo argentinos, el despido o la renuncia voluntaria y definitiva por malos resultados. Eduardo Berizzo fue el último DT en poner su cargo a disposición, y por ese motivo Nicolás Córdova tomó las riendas de Chile de manera interina para el choque ante Ecuador. Sin embargo, la búsqueda continúa con miras a la Copa América 2024 y Eliminatorias, siendo Ricardo Gareca un nombre y apellido que vuelve a sonar con fuerza para dirigir a ‘La Roja’. Te contamos qué dijo Iván Zamorano al respecto, y cómo se refirió a la posible llegada del ‘Tigre’.

¿QUÉ DIJO IVÁN ZAMORANO ACERCA DE LA POSIBILIDAD QUE RICARDO GARECA SE CONVIERTA EN EL FLAMANTE DT DE CHILE PARA COPA AMÉRICA 2024 Y ELIMINATORIAS?

Las selecciones asociadas a la CONMEBOL iniciaron en el mes de setiembre, el largo camino que conducirá a 6 equipos de manera directa y a uno desde el denominado repechaje intercontinental, hacia la Copa del Mundo 2026, pero el comienzo para Chile, por ejemplo, ha lidiado con una irregularidad que provocó la salida de Eduardo Berizzo, y podría generar como consecuencia el arribo de Ricardo Gareca.

Con miras a la disputa de la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos y la continuidad de las Eliminatorias a partir de setiembre del mismo año, ‘La Roja’ habría definido la contratación del ‘Tigre’ para lo que resta del proceso, según lo revelado por Iván Zamorano, exfutbolista de equipos como el Inter italiano y el Real Madrid.

Tras su participación en el sorteo que definió la conformación de los 4 grupos del torneo de selecciones más antiguo del mundo, el mítico ‘Bam Bam’ dialogó en exclusiva con DirecTV Sports, diciendo de manera relevante que de acuerdo a una conversación que sostuvo con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, la figura de Ricardo Gareca como entrenador se perfila para convertirse en el nuevo seleccionador de Chile.

“No sé si hablaron con el presidente de la Federación, dice que tenía 10 nombres en carpeta y sabes cuál fue el único nombre que me dio porque los otros 9 no me lo dio”, le reveló Iván Zamorano a la periodista que lo entrevistaba, causando asombro al decir que en base a esa información, considera que “nuevamente vamos a tener un técnico argentino”.

El mítico artillero chileno y medallista olímpico de 56 años, inmediatamente procedió a elogiar a Ricardo Gareca, destacando que “conoce el fútbol sudamericano, ya estuvo en Perú mucho tiempo”, y de confirmarse el vínculo, sería una gran contratación.

Por último, le deseó “toda la mejor de la suerte” al ‘Tigre’ en este proceso que “seguramente va a tener el próximo año en Chile”, justo el mismo día donde Pablo Milad, con quien Iván Zamorano habría conversado sobre el tema de la elección del nuevo DT de ‘La Roja’, también fue consultado por lo mismo, y brindó declaraciones que guardan relación con las vertidas por ‘Bam Bam’.

¿PABLO MILAD DE LA ANFP RATIFICÓ LO DICHO POR IVÁN ZAMORANO SOBRE LA ELECCIÓN DE RICARDO GARECA COMO SELECCIONADOR DE CHILE?

Miami fue la sede del sorteo de la Copa América 2024, y Chile quedó emparejado en el Grupo A junto al último campeón, Argentina, Perú y el ganador del Play-In de Concacaf (Canadá o Trinidad y Tobago).

En medio de la expectativa generada por el emblemático certamen que se jugará en Estados Unidos a partir del 20 de junio, tanto exfutbolistas de ‘La Roja’ como dirigentes hablaron con diversos medios, y Pablo Milad lo hizo para ADN Radio, confirmando, con respecto a la elección del nuevo DT, que Ricardo Gareca “es uno de los candidatos porque es el hombre del mercado”.

“Es un hombre que tiene bastante experiencia, pero estamos trabajando con tranquilidad”, afirmó el presidente de la ANFP validando en cierta forma la versión de Iván Zamorano, quien dio casi por hecho que el ‘Tigre’ será el entrenador de Chile tanto para la Copa América 2024 como las Eliminatorias donde actualmente la selección mapochina ocupa el octavo lugar con tan solo 5 puntos de 18 posibles.

Cabe resaltar, que un par de días previos al 7 de diciembre, fecha en la cual se llevó a cabo el sorteo del torneo continental, Mauricio y Michael de “Sin Cassette” publicaron en YouTube la extensa entrevista que le realizaron a Ricardo Gareca desde Argentina, y donde reveló que “tengo un equipo de trabajo para una selección”, situación que alegra a Pablo Milad porque “nosotros estamos haciendo un proceso, no tenemos prisa, pero estamos sin ninguna pausa”.

¿QUÉ EXPRESÓ RICARDO GARECA ACERCA DE DIRIGIR A LA SELECCIÓN DE CHILE?

Ricardo Gareca es uno de los técnicos sin club más cotizados del mercado a nivel internacional, y sobre todo luego de los exitosos 7 años al mando de una selección peruana a la cual podría enfrentar en la Copa América 2024 como DT de ‘La Roja’.

El sorteo determinó que haya ‘Clásico del Pacífico’ en Estados Unidos, motivo por el cual la prensa empezó a especular con la posibilidad de que el ‘Tigre’ pueda ser rival justamente de la ‘Bicolor’ a la que dirigió en Rusia 2018 y estuvo a punto en Qatar 2022.

Con respecto al comentado acercamiento con la ANFP para asumir las riendas del conjunto mapochino, Ricardo Gareca le dijo a Mauricio y Michael vía YouTube que “Chile es una selección muy importante. Tendría que analizar y contemplar” porque “es un rival (de Perú), sé lo que piensa la gente”.

Sin embargo, el ‘Tigre’ destacó su profesionalismo en relación a una eventual llegada al fútbol de Chile como DT de la selección que estuvo a cargo de Eduardo Berizzo, sin que ello implique dejar de sentir cariño por la ‘Blanquirroja’.

- (Comentarios de Ricardo Gareca sobre Chile a partir del minuto 53)