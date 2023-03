¿Cómo se quebró la relación entre Shakira y Piqué?

Este jueves, luego de que se rumoreaba que Shakira habría decidido quitar la bruja que se encontraba en su balcón mirando hacia la casa de los padres del exjugador del Barcelona, la prensa catalana reveló algunos detalles del momento en el que la relación, que duró 12 años, terminó para siempre.

A pesar que Gerard Piqué durante los últimos meses ha mantenido un silencio con los medios, con el fin de evitar polémicas a su alrededor, esto no le ha funcionado del todo, ya que con cada declaración o canción de Shakira, la prensa iban tras él para obtener alguna declaración.

LA RUPTURA AMOROSA DE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ

Conforme se ha revelado hasta el momento, la relación de Shakira y Piqué se fue desgastando durante los años. Todo cabe indicar que fueron muchos los hechos que perjudicaron la armonía que algunos lograron percibir desde el Mundial de 2010. No obstante, según lo publicado por el diario catalán ‘El Nacional’, parece no haber dudas sobre el momento en el que se “quebró” el amorío.

En la última publicación del tema en dicho medio, sostienen que en junio de 2022 fue la boda de Marc Piqué, el hermano de Gerard. En aquella fecha, indica el medio, “la familia de la novia tenía la ilusión de ver a Shak”. En cambio, la barranquillera no habría asistido. ”Shakira ya no era entonces su pareja: su corazón latía por otra, Clara Chía”, revela ‘El Nacional’.

“Si no hay un milagro, Shakira no va a la boda”, recuerda que dijeron para entonces algunas personas del seno de la hoy expareja, a ‘Dolcevita’. Hasta ahora, ambos no se han pronunciado abiertamente de los supuestos motivos de su ruptura.

MARC, EL HERMANO MENOR DE GERARD PIQUÉ

Marc Piqué, el hermano menor del futbolista durnte estas semanas ocupa varios reportajes y noticias televisivas en los medios españoles, donde han hecho una comparativa entre ambos.

Ambos tienen una buena relación y como ha señalado el deportista en varias veces mediante sus redes sociales con mensajes de apoyo y cariño a Marc, cinco años menor que él. “No debe de ser fácil ser mi hermano pequeño”, dijo el ex de Shak a través de una entrevista en 2013.

A sus 31 años, el joven empresario, graduado en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Químico de Sarriá, según describe el canal de Mediaset, Divinity, es todo un éxitoso emprendedor que, entre otras cosas, labora para Kosmos, el holding de su hermano. Aunque no es el único lugar en el que demuestra su talento, también lo hace para otras importantes empresas.