Qué significa TQG, la canción que Shakira y Karol G acaban de estrenar

La colombiana Karol G estrenó su tan esperada colaboración musical junto a Shakira con el tema “TQG” (que significa te quedé grande). Esta nueva canción se encuentra dentro del álbum “Mañana será bonito” que también se lanzó este viernes 24 de febrero.

Además, el tema ‘TQG’, una nueva pieza llena de empoderamiento que cuenta la historia de un amor que ahora está con otra persona, interpretada por Karol G y Shakira.

KAROL G Y SU PRIMERA COLABORACIÓN JUNTO A SHAKIRA

En el videoclip de ‘TQG’, el mensaje se compenetra con la letra de la música, la cual quieren expresar todo el dolor que ambas artistas sufrieron en sus relaciones pasadas. Como se recuerda, hace unos meses la ‘bichota’ finalizó su relación amorosa con el puertorriqueño Anuel AA, mientras que Shakira anunció su ruptura con el español Gerard Piqué, en junio de 2022.

De esta manera, las redes sociales no se hicieron esperar y en seguida comenzaron con las especulaciones, memes, elogios y análisis de la canción, ya que frases como “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito” o “ahora tú quieres volver se te nota, pero no soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y te quedó grande La Bichota” han dado mucho de qué hablar en las últimas horas.

De hecho, luego de escuchar esta pegajosa melodía, varios usuarios del internet se quedaron intrigados por el verdadero significado del título de la canción. A pesar de algunos no pudieron descubrir a qué se referían las siglas en absoluto, otros con un buen sentido del humor indicaron que traducían “Te Quiero, Gerard”.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ‘TQG’?

Así como lo reza Shakira en la ‘Sessions #53′ con Bizarrap, ‘TQG’ quiere decir las iniciales de la frase “te quedé grande”, expresión que se consigna en el coro de la canción cuando dice: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Aunque en esta oportunidad los mensajes referentes a Gerard Piqué no son tan explícitos, sin duda se pudieron entender ciertas metáforas o referentes a la relación sentimental que tuvo la barranquillera con el exjugador de fútbol.

Asimismo, es importante señalar que esta es una colaboración que hizo Shakira con Karol G, motivo por el cual es solo una de las 17 canciones que podrás encontrar en el nuevo álbum de la antioqueña, llamado ‘Mañana será bonito’.