El hámster es una de las mascotas que poco se conoce de sus cuidados, ya que al ser animales muy pequeños, son muy susceptibles al frío y esto les puede traer graves consecuencias.

En este sentido, muchos dueños de estos animalitos han llegado a creer que su pequeña mascota ha fallecido por el frío, pero lo cierto es que estos buscaron adaptarse al frío y entraron en estado de hibernación. Debido a la confusión, hay casos de hámsters que fueron enterrados vivos.

Con el objetivo de pasar por estos trágicos casos, gracias a BioBioChile te contamos cómo diferenciar la muerte de una hibernación.

¿CÓMO IDENTIFICAR SI MI HÁMSTER MURIÓ O EN REALIDAD ESTÁ HIBERNANDO?

De acuerdo con Gabriel Miranda, médico veterinario de animales exóticos, en el caso de encontrar a un hámster aparentemente “muerto”, se deberá intentar aumentar la temperatura tanto del ambiente como del animal y ver los resultados.

“Si nosotros llevamos 20 o 30 minutos incorporando temperatura a su ambiente y no ha tenido la capacidad de reaccionar o de aumentar su frecuencia respiratoria, o no ven los signos respiratorios o latidos, es altamente posible que el paciente haya fallecido”, explica Miranda.

Asimismo, aunque el animalito se recupere o no, el experto sugiere trasladarlo de urgencia a un centro veterinario para que puedan evaluar sus latidos cardíacos. En este sentido, Miranda indica que asegurarse de la situación del animal es primordial.

¿ES PELIGROSO LA HIBERNACIÓN PARA LOS HÁMSTERS?

No es peligroso la hibernación de los hámsters que crecieron en sus hábitats naturales, pero sí para aquellos que fueron criados en cautiverio.

“La hibernación en un hámster de mascota no es recomendable, no se va a considerar normal, ya que en la naturaleza ellos hacen una preparación. Acumulan alimento, buscan una zona de protección, etc, con el fin de que puedan llevar esta etapa de ambiente más extremo, entonces lo que va a pasar es que en cautiverio el paciente no se va a preparar”, explica Gabriel Miranda.

¿CÓMO EVITAR LA HIBERNACIÓN?

La hibernación en un hámster de mascota generalmente ocurre a causa de malos cuidados y malas condiciones en su hábitat, por lo que se debe tener en cuenta tres factores importantes: alimentación, temperatura y horas de oscuridad.

Primero, estos animalitos necesitan comida de calidad, que tenga alto contenido de grasa, vitaminas, minerales, etc. Segundo, es importante vigilar constantemente las temperaturas a las que están expuestos. Y por último, evitar el tiempo de oscuridad en su hábitat, puesto que esto estimula que el hámster entre en hibernación.

¿QUÉ HACER SI MI HÁMSTER ENTRÓ EN HIBERNACIÓN?

En el caso de que el hámster entre en este peligroso estado, el veterinario Gabriel Miranda recomienda aumentar su temperatura progresivamente, ya que si se hace de golpe puede poner en riesgo al animal.

Apenas se haya verificado que el animal esté respirando, se puede taparlo con un manta y empezar a calentarlo con “ampolleta de cerámica o ampolletas calefactoras, secador de pelo, estufas ambientales para calefaccionar el ambiente y así que de a poco empiece a subir”.

Una vez se haya mejorado la respiración y los latidos cardíacos, es importante continuar administrando calor. “Tiene que seguir aumentando, quizás ponerle algún guatero y asegurarse obviamente de no quemar al paciente, debe ir cercano, no directo para que empiece a tomar cada vez más temperatura”, señala Miranda.

Aunque se logre con éxito estos pasos, el veterinario reitera que es necesario trasladar al hámster a un centro médico para un chequeo y recomendaciones.