Lionel Messi, David Beckham y el Inter Miami han escrito una de las mejores páginas en la historia del fútbol y por ahora sólo es el comienzo. El jugador argentino es ídolo indiscutible en cada rincón del mundo donde se respire fútbol y lo ha demostrado tras su llegada a Estados Unidos.

En este sentido, muchos se preguntan quién tomó la sabia decisión de fichar a Lionel Messi para Inter Miami, cómo se dio y qué tuvieron que hacer para conseguirlo, sabiendo que había otras ofertas en medio de clubes más importantes por su historia o por el ámbito económico.

Para resolver las dudas, David Beckham, uno de los dueños del club, confesó todos los detalles de la exitosa operación en una entrevita para The Athletic.

“Estamos hablando del mayor mercado deportivo del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami, a la MLS, al año siguiente de ganar el Mundial, a un equipo que tiene tres años. Es un logro increíble”, declaró el exfutbolista británico, además de agregar que nunca se imaginó que los sentimientos que tenía cuando era futbolista podrían revivirse ahora que se encuentra en el ámbito de la administración deportiva.

“Cuando recibí la llamada (de fichar a Messi), tuve la sensación que tenía cuando salía de Old Trafford o de Wembley. Me dije: ‘Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado a nuestro fútbol”, confesó David.

¿Cuándo surge la idea de fichar a Messi?

La idea de contratar a Lionel Messi a un club ‘recién creado’ como el Inter Miami no nació después de la fecha de creación del equipo, sino curiosamente muchos años antes. “Todo el tema de traer a Messi surge en una conversación tras unas copas de vino en una comida”, comentó el inglés.

Tal y como recoge El Universo, Beckham cuenta que un día se dirigió a Jorge Mas (otro dueño del Inter Miami) y le dijo: “Un día, necesitamos que Messi venga a nuestro club”. El exjugador de Real Madrid menciona que es muy probable que esto haya sido cuando recién se conocieron.

Al siguiente día encontró en su teléfono una de las primeras presentaciones que hizo la agencia de publicidad Doubleday & Cartwright. “Hicieron una maqueta de una de las camisetas con el logotipo y Leo la llevaba puesta. Eso fue hace diez años. Así que siempre lo he tenido presente. Supongo que todo propietario de una franquicia deportiva piensa: Queremos traer a los mejores jugadores a nuestro club”, comentó el exrepresentante de la Selección de Inglaterra.

¿Cómo se enteró Beckham de la decisión de Messi por jugar en Inter Miami?

Pasaron diez años aproximadamente para ver a Messi vestido con el color rosado del Inter Miami de manera real. El 7 de junio de 2023 es una fecha muy especial en la vida personal de Beckham, ya que fue el día en que el campeón del mundo le dio el ‘Sí’ al proyecto del Inter Miami. David reveló que se encontraba en Japón con su familia y despertó a las 5 de la mañana porque su celular comenzó a vibrar y no paraba de hacerlo.

“Mi mujer (la exestrella del pop Victoria, de las Spice Girls) me gritó: ‘¿En serio? ¡Apaga el teléfono!’ Miré el teléfono y pensé: ‘¿Qué ha pasado? Ha pasado algo”. Me pongo las gafas y digo: ‘¡Ya viene Leo! ¡Ya está hecho! Lo ha anunciado’. Mi mujer me dijo: “¿Cómo que lo ha anunciado?”. Le dije: “Ha salido en la tele y ha dicho que viene al Inter Miami”, cuenta exaltado para posteriormente asentir, “aún tengo escalofríos cada vez que pienso en ello”, compartió Beckham.