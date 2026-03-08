El mes de marzo se ha convertido para muchos trabajadores peruanos en una de las temporadas más esperadas del año, debido a que las empresas inician con el pago de las utilidades a través de sus cuentas bancarias. De esta manera, a pocas semanas de que inicie el depósito de este importante derecho laboral, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que se han registrado cerca de 2 905 denuncias de empleados por incumplimientos con el beneficio entre 2025 y lo que va de 2026. En ese sentido, instaron a las instituciones privadas a cumplir con las fechas establecidas tras el vencimiento del plazo para presentar ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, pues, caso contrario, podrían ser sancionadas con severas multas. Así, la distribución de las utilidades varía según el sector al que pertenezca la empresa en que laboran. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA LAS UTILIDADES 2026 EN PERÚ?

El pago de las utilidades 2026, considerado también como un beneficio laboral, se realiza una vez al año, entre aproximadamente marzo y mayo. Es decir, la empresa privada tiene 30 días para efectuar el respectivo abono. Como se sabe, esto se realiza una vez vencida la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, lo cual dependerá de la fecha que le toque a la entidad. Sin embargo, las compañías tienen la alternativa de efectuar el pago antes del límite de tiempo si así lo consideran conveniente.

En caso de que no se depositen las utilidades en el plazo establecido, esto no generará intereses, a menos que se presente un reclamo. En ese caso, se deberá realizar la denuncia respectiva ante Sunafil, lo cual está tipificado como una infracción grave. De esta manera, si la entidad pública confirma la falta por parte de la empresa, se le impondrá una multa que podría ir desde los S/ 8,085.5 hasta S/ 133,900, aunque el monto se determinará según la cantidad de trabajadores afectados en su momento.

¿CÓMO SE CALCULA LAS UTILIDADES?

Es importante mencionar que no existe una cifra exacta para el cobro de las utilidades, ya que dependerá exclusivamente de las ganancias netas que hayan generado las empresas del sector privado y de las actividades que realicen. Estos son los porcentajes establecidos:

10 %: Empresas pesqueras, telecomunicaciones e industriales.

8 %: Empresas mineras, comercio y restaurantes.

5 %: Otras actividades.

El reparto se divide en dos partes: