Por Redacción EC

El mes de marzo se ha convertido para muchos trabajadores peruanos en una de las temporadas más esperadas del año, debido a que las empresas inician con el pago de las utilidades a través de sus cuentas bancarias. De esta manera, a pocas semanas de que inicie el depósito de este importante derecho laboral, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que se han registrado cerca de 2 905 denuncias de empleados por incumplimientos con el beneficio entre 2025 y lo que va de 2026. En ese sentido, instaron a las instituciones privadas a cumplir con las fechas establecidas tras el vencimiento del plazo para presentar ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, pues, caso contrario, podrían ser sancionadas con severas multas. Así, la distribución de las utilidades varía según el sector al que pertenezca la empresa en que laboran. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.