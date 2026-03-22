Por lo general, en esta parte del año, los trabajadores formales del país se mantienen a la expectativa por la llegada de uno de los beneficios económicos más esperados: las utilidades 2026. Este derecho laboral, que se deposita a los empleados en planilla (indefinidos, temporales, tiempo parcial) de una empresa privada durante 2025, les permitirá recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas por sus empleadores. No obstante, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que el incumplimiento del pago dentro de los 30 días posteriores a la declaración puede generar una severa multa para la empresa. De hecho, se han registrado cerca de 2 905 denuncias de trabajadores por la falta de pagos vinculados a este beneficio entre 2025 y lo que va de 2026. Frente a esta situación, muchos peruanos se preguntan cuál es la fecha límite en la que recibirán su dinero de las utilidades en sus cuentas bancarias. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA EL PAGO DE LAS UTILIDADES 2026?

El pago de las utilidades 2026, considerado también como un beneficio laboral, se realiza una vez al año, entre aproximadamente marzo y mayo. Es decir, la empresa privada tiene 30 días para efectuar el respectivo abono. Como se sabe, esto se realiza una vez vencida la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, lo cual dependerá de la fecha que le toque a la entidad. Sin embargo, las compañías tienen la alternativa de efectuar el pago antes del límite de tiempo si así lo consideran conveniente.

En caso de que no se depositen las utilidades en el plazo establecido, esto no generará intereses, a menos que se presente un reclamo. En ese caso, se deberá realizar la denuncia respectiva ante Sunafil, lo cual está tipificado como una infracción grave. De esta manera, si la entidad pública confirma la falta por parte de la empresa, se le impondrá una multa que podría ir desde los S/ 8,085.5 hasta S/ 133,900, aunque el monto se determinará según la cantidad de trabajadores afectados en su momento.

¿CÓMO SE CALCULA LAS UTILIDADES?

Es importante mencionar que no existe una cifra exacta para el cobro de las utilidades, ya que dependerá exclusivamente de las ganancias netas que hayan generado las empresas del sector privado y de las actividades que realicen. Estos son los porcentajes establecidos:

10 %: Empresas pesqueras, telecomunicaciones e industriales.

8 %: Empresas mineras, comercio y restaurantes.

5 %: Otras actividades.

El reparto se divide en dos partes: