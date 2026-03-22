Por Redacción EC

Por lo general, en esta parte del año, los trabajadores formales del país se mantienen a la expectativa por la llegada de uno de los beneficios económicos más esperados: las utilidades 2026. Este derecho laboral, que se deposita a los empleados en planilla (indefinidos, temporales, tiempo parcial) de una empresa privada durante 2025, les permitirá recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas por sus empleadores. No obstante, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que el incumplimiento del pago dentro de los 30 días posteriores a la declaración puede generar una severa multa para la empresa. De hecho, se han registrado cerca de 2 905 denuncias de trabajadores por la falta de pagos vinculados a este beneficio entre 2025 y lo que va de 2026. Frente a esta situación, muchos peruanos se preguntan cuál es la fecha límite en la que recibirán su dinero de las utilidades en sus cuentas bancarias. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.