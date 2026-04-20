Por Redacción EC

A poco de iniciar mayo 2026, miles de trabajadores formales del país vienen recibiendo el pago de las utilidades, un beneficio laboral que está reconocido por ley y busca que los empleados participen en una parte de las ganancias generadas por las empresas privadas que generan rentas de tercera categoría y cuentan con más de 20 trabajadores. Por el contrario, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que el incumplimiento del pago dentro de los 30 días posteriores a la declaración puede generar una severa multa para el empleador que puede ir desde S/ 8.635 hasta S/ 143.660. Inclusive, se han registrado cerca de 3 mil denuncias de trabajadores por la falta de pagos vinculados a esta obligación laboral entre 2025 y lo que va de 2026. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.