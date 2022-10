El Gran Show inició, y dio que hablar el pasado sábado por la presencia de diversas personalidades del ámbito local que a lo largo de todo este tiempo han gozado de popularidad, unos más que otros, por los diversos escándalos en los que se han metido, pero también por el talento que tienen al momento de pisar el escenario de la productora Gisela Valcárcel. Una de las estrellas del espectáculo fue Melissa Paredes.

CÓMO FUE EL REGRESO DE MELISSA PAREDES A EL GRAN SHOW

Melissa Paredes, durante su presentación, tuvo una conversación con Gisela Valcárcel y aseguró que ha pasado los momentos más difíciles de su vida, pero aprendió a ser fuerte.

“De los errores uno aprende. Uno tiene que aprender a levantarse cuando se cae porque nadie lo va a hacer por ti, muchos te dan la espalda, pero yo creo que sola puedo volver a levantarme”, dijo.

Melissa Paredes agradeció a la presentadora de televisión por la nueva oportunidad que se le ha otorgado.

“Te doy gracias a ti Gisela por esta oportunidad porque es grandioso volver a mostrar lo que siempre he hecho, lo que me ha gustado que es el arte, bailar, actuar y desenvolverme en un escenario”, añadió la modelo.

Así mismo, Melissa Paredes contó el dolor durante la polémica en torno al triángulo amoroso con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba.

“A mí me ha tocado interpretar papeles en los cuales una mujer sufre mucho, yo te cuento que no había conocido el dolor. Es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente, no podía ni comer, pero ahí estaba mi madre, mi novio apoyándome”, dijo entre lágrimas.

Por último, agregó: “Hay muchas cosas que nadie ve, que yo no muestro tampoco porque son cosas privadas. Me bajé mucho de peso, luego subí mucho. Empecé el gimnasio, terapias psicológicas y agradezco muchísimo a quienes han estado conmigo”.

QUIÉN ES MELISSA PAREDES

Melissa Paredes es una ex modelo, figura de televisión, actriz y empresaria peruana que ganó fama gracias a sus presentaciones en televisión peruana y porque además fue la ganadora del certamen de belleza Miss Perú Mundo de la edición 2013.

Melissa Paredes llegó a ganar gran popularidad los últimos días pero no necesariamente por su trayectoria profesional, sino más bien porque estuvo involucrada en un supuesto caso de infidelidad con un bailarín del programa El Gran Show, mientras mantenía un matrimonio con el joven deportista Rodrigo Cuba, padre de su menor hija.

QUÉ ES EL GRAN SHOW

El Gran Show es un programa de telerrealidad peruano de baile, estrenado el 15 de mayo de 2010 por América Televisión y bajo licencia por GV Producciones, productora de la famosa y popular estrella de la televisión peruana, Gisela Valcárcel, en donde parejas de celebridades y soñadores se unen en una competencia que destaca sus habilidades de baile por la oportunidad de realizar sus sueños.

Por lo general, El Gran Show es transmitido por América Televisión todos los sábados a las 10:00 p.m. hasta que termine la temporada del concurso de baile.

QUIÉN ES GISELA VALCÁRCEL

Gisela Valcárcel es una presentadora de televisión, actriz y empresaria peruana. En 1987 empezó a conducir el programa Aló Gisela, con el cual se hizo conocida y obtuvo altos niveles de sintonía gracias a los concursos telefónicos y entrevistas.

Actualmente es uno de los rostros más conocidos en el Perú. Es productora de programas de televisión que gozan de muy buena sintonía y forma parte de la familia de América TV desde hace varios años.

En el mundo empresarial, Gisela Valcárcel incursionó en el negocio de la belleza e imagen femenina, siendo propietaria de salones de belleza y spa limeños “Amarige” y directora de las revistas femeninas “Gisela” y “A”.

Por otro lado, también destaca su talento para la producción, bajo la firma de su propia empresa productora GV Producciones.