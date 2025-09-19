A nivel nacional, el Perú cuenta con grandes profesionales, y muchos de ellos involucrados en campos que otorgan fe pública fundamental cuando se trata de legalizar actos o contratos puntuales. En ese sentido, llegar a ser notario sobre territorio nacional, representa uno de los anhelos que desean cumplir las personas capaces de afrontar retos vinculados al derecho, y formarse como tal cumpliendo con ciertos requisitos tras largos años de estudio.

¿EN QUÉ CONSISTE SER NOTARIO EN PERÚ Y CÓMO SE LLEVA A CABO?

Una vez que vamos terminando la etapa secundaria de colegio, andamos pensando cómo continuar nuestra etapa académica, y así terminar definiendo el nombre de la carrera técnica o universitaria que deseamos llevar para profesionalizarnos.

Hoy el Derecho precisamente te puede otorgar las herramientas para convertirte en notario sobre territorio nacional, tal y como lo precisa la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) brindando información detallada al respecto, y hacia quienes no conozcan en qué consiste.

El ejercicio de esta profesión regulada por el Colegio de Notarios del Perú y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), implica de manera puntual la realización de funciones donde debes de encargarte de “otorgar fe pública a los actos y contratos en los que intervienen las partes, asegurando su legalidad y validez”.

Así lo precisa la UTP, haciendo hincapié en que para convertirte en un notario peruano, hoy debes estudiar la carrera de Derecho, pero también buscar especializarte en el campo procesal y mercantil, por ejemplo, e incorporarte a programas que te enseñen a redactar documentos legales y temas entorno a la regulación de los actos jurídicos, entre otros aspectos vinculados a la abogacía.

Cabe resaltar, que además de tener la posibilidad de percibir honorarios adicionales por servicios especiales, el profesional de dicho rubro, y de manera autónoma, quizá con su propio negocio, también accede a salario mensual cuyo monto oscila entre los 5 mil y 10 mil soles.

REQUISITOS Y FUNCIONES REALIZADAS POR UN NOTARIO EN PERÚ

Requisitos legales para convertirte en notario

- Título universitario en Derecho

Este título es la base fundamental sobre la cual se construye la formación legal necesaria para ejercer como notario.

- Examen de suficiencia notarial

Los aspirantes a notario deben aprobar una evaluación organizada por el Colegio de Notarios del Perú.

Este examen evalúa los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer como notario, abarcando áreas como el Derecho Civil, el Derecho Registral y el Derecho Notarial.

- Colegiatura y obtención de licencia notarial

Tras aprobar dicho examen, los aspirantes deben colegiarse y solicitar la obtención de la licencia notarial ante la SUNARP.

Esta licencia es el documento oficial que autoriza a una persona a ejercer como notario en el territorio nacional.

- Buena conducta y probidad

Los aspirantes a notario también deben demostrar tener una conducta intachable, y terminar cumpliendo con los principios de probidad y ética profesional.

Este requisito implica no haber sido condenado por delitos graves ni haber sido sancionado por faltas éticas o profesionales.

Funciones que cumplen los notarios

- Otorgar fe pública a documentos y actos jurídicos.

- Asesorar a las partes en la redacción de contratos y otros documentos legales.

- Protocolizar documentos, es decir, incorporarlos en su protocolo notarial para darles validez y seguridad jurídica.

- Autorizar testamentos y actas de juntas generales.

- Realizar trámites de escrituras públicas, como compraventas, hipotecas y poderes.

Fuente: UTP