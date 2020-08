La pandemia del nuevo coronavirus ha desatado una ola de “recetas alternativas” para curar el COVID-19. Oficialmente aún no hay una cura definitivapara esta enfermedad, sino tratamientos y vacunas en desarrollo. Por esta razón, distintas organizaciones médicas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han lanzando la advertencia sobre la peligrosidad que representa el consumo del dióxido de cloro y otros “tratamientos” no autorizados, ni estudiados por instituciones de la salud.

“No hay base científica, peor todavía es un riesgo tremendo; o sea, cómo puede atreverse una persona sin los estudios que demuestren el uso oral o enteral para tener la base científica. Lo he visto y me parece una barbaridad, el Colegio Médico va a intervenir, estamos para proteger vidas, no para causar daño”, señaló Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), al programa dominical Panorama.

El dióxido de cloro ha sido rebauizado con varios nombres, comercialmente en redes sociales se le conoce como “la sustancia milagrosa”, otras denominaciones más: CDS (Chlorine Dioxide Solution), MMS (Miracle Mineral Solution) o Sustancia Mineral Milagrosa (SMM).

No hay información o estudios suficientes que demuestren su eficacia y no posee autorización de la OMS ni del Minsa para su uso y comercialización. Por lo que —según explicó Maguiña— las personas que recomiendan el uso del dióxido de cloro podrían afrontar alguna responsabilidad penal por posibles decesos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o sus derivados. Un informe de la OPS resalta que ingerir dicha sustancia causa reacciones inmediatas en los tejidos humanos, por lo que puede causar esofagitis, irritaciones estomacales, dolores abdominales, nauseas, vómitos, intoxicaciones severas, entre otros.

Además de la ingesta por vía oral, hay quienes lo inhalan en busca de una cura ante el COVID-19. Sin embargo, la inhalación de dióxido de cloro puede causar edema pulmonar, broncoespasmos, edema de glotis y neumonitis química, entre otras complicaciones.

Por su parte el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de Essalud, publicó un documento el pasado 19 de julio sobre los últimos hallazgos relacionados al dióxido de cloro como alternativa para curar el COVID-19.

La investigación concluyó que “no existe evidencia científica que permita sustentar el uso de dióxido de cloro o derivados como agentes terapéuticos en el contexto de COVID-19. De hecho, existen reportes de reacciones adversas serias por ingesta de éstas sustancia”. Por lo que recomendaron “no usar dióxido de cloro o derivados para el prevención o tratamiento del COVID-19″.

