Una agencia de viajes británica decidió crear una lista con los países ‘más hermosos’ del mundo en base a votaciones públicas. Teniendo en cuenta que Sudamérica es una de las regiones con varios de los destinos más visitados y más recomendados para viajar, los países que la conforman no podían faltar en este ranking. Sin embargo, solo dos se encuentran en el top 20. Descubre a los vecinos de Perú que lograron aparecer en esta lista y en qué lugares.

¿Cuáles son los países ‘más bellos del mundo’?

Rough Guides es el nombre de la agencia de viajes inglesa que decidió preguntar a sus clientes y lectores por el que consideran el país más bello del mundo. Esta compañía ofrece servicios de viajes a más de 800 destinos y cuentan con unas 200 guías de 180 destinos. Es una de las empresas con mayor autoridad en el rubro, por lo que su lista no pasó desapercibida.

En el primer lugar, por ejemplo, encontramos a Nueva Zelanda, debido a su diversidad de paisajes y el contraste entre la gente y sus culturas. Le siguen Italia, Canadá, Suiza y Francia, países que completan el top 5 como los países ‘más bellos del mundo’.

Monte Cook en Nueva Zelanda, país que ocupa el primer lugar en esta lista.

¿Qué países de Sudamérica se encuentra en la lista?

Solo dos países de nuestra región lograron asegurarse una posición en este ranking. El primero de ellos, en la posición número 14, es Argentina. De acuerdo con la lista, este es un país en el que se puede encontrar casi cualquier paisaje. “Empápese del ambiente cosmopolita de Buenos Aires, aprenda a montar a caballo en la extensión de la Pampa, explore los viñedos de Mendoza o contemple el desprendimiento de hielo del glaciar Perito Moreno, en la Patagonia”, se puede leer.

Sin embargo, hay otro país vecino más arriba en el top, que se podría considerar como el ‘más hermoso’ de toda Sudamérica en base a los votos de los clientes y lectores de la mencionada agencia. Se trata de Chile, en el puesto 12. Acerca de esta nación, destacan la variedad de sus paisajes y las grandes extensiones de tierra ‘virgen y remota’ que presenta.

“Chile, que se extiende a lo largo de la costa pacífica de Sudamérica, ofrece una gran variedad de paisajes en un territorio relativamente pequeño”, se menciona. “Esto se debe al enorme cambio de latitud de norte a sur, desde los 17º por debajo del ecuador hasta los 56º S de la Patagonia, camino del Polo Sur”.

La Isla de Pascua en Chile. (Foto: rinconabstracto.com)

Lamentablemente, Perú no se encuentra en esta lista. Sin embargo, este no es un ranking oficial y cabe enfatizar en que se basa en opiniones libres de los internautas. Por lo tanto, su ausencia podría deberse a una gran cantidad de factores y no necesariamente porque no merezca encontrarse aquí. Estos son todos los países que se encuentran en el top de Rough Guides: