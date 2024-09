La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha comunicado una importante actualización para los aspirantes a ingresar en su ciclo 2025-I. A través de su página oficial, la institución anunció la ampliación de la fecha límite para inscribirse en su próximo examen de admisión, brindando así más tiempo a los postulantes para completar su registro.

Dicho esto, a continuación te contamos cuándo es la nueva fecha límite y otros detalles de la siguiente prueba de la ‘Decana de América’.

¿CUÁL ES LA NUEVA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN SAN MARCOS 2025-I?

Primero que nada, vamos a recordar el calendario que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estableció para las inscripciones de su examen de admisión 2025-I, las cuales estaban organizadas según la letra inicial del primer apellido de los postulantes.

Aquellos cuyos apellidos comienzan con A, B, C, D, E o F debían inscribirse antes del 6 de julio de 2024. Para los apellidos que empiezan con G, H, I, J, K, L, M, N u O, el período de inscripción era entre el 8 y 31 de julio de 2024. Finalmente, los apellidos que comienzan con P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z podrían inscribirse entre el 1 y el 24 de agosto de 2024.

Teniendo en cuenta que ya terminaron estas etapas de inscripción por apellido, la ‘Decana de América’ ofreció una oportunidad adicional para aquellos que no lograron inscribirse en las fechas establecidas.

Ahora, el grupo de rezagados podrá completar su registro entre el 26 de agosto y el 21 de septiembre de 2024. Esta estrategia busca garantizar que todos los aspirantes tengan la posibilidad de participar en el examen de admisión, lo que refleja el compromiso de la UNMSM de facilitar el acceso a la educación superior.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció la ampliación de la fecha límite para inscribirse en su próximo examen de admisión. (Foto: UNMSM)

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE PARA EL PRÓXIMO EXAMEN DE ADMISIÓN?

Para inscribirse en el examen de admisión, el primer paso es realizar un pago de 70 soles de forma presencial en una agencia del Banco de la Nación, o de manera virtual a través de Págalo.pe, utilizando el código de cuenta 9516.

Tras realizar el pago, es necesario esperar al menos seis horas hábiles, para luego acceder al sitio web admision.unmsm.edu.pe/portal/, donde se deberá descargar el reglamento de admisión 2025-I. Se requerirá ingresar el código de operación del pago y algunos datos personales para llevar a cabo la descarga.

Después, el reglamento se enviará al correo registrado, y se deberá pagar el derecho de inscripción correspondiente (400 soles para instituciones públicas y 800 soles para privadas).

Finalmente, se debe regresar a la misma página para completar la inscripción, asegurándose de que todos los datos sean correctos antes de registrar la solicitud.

San Marcos: Cómo postular y dar examen de admisión.

¿CUÁL ES LA FECHA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN SAN MARCOS 2025-I?

La prueba de admisión 2025-I de San Marcos se llevará a cabo en cuatro fechas diferentes durante el mes de octubre. Esta estructura permite atender las diversas áreas académicas y las carreras profesionales de la universidad.

El sábado 5 de octubre será la fecha para las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, así como para Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. El domingo 6 se realizarán las evaluaciones para Ciencias Básicas e Ingenierías. El 12 de octubre está reservado para Ciencias de la Salud, exceptuando Medicina Humana, cuyo examen se efectuará el domingo 13, según informa Infobae Perú.

En cada una de las fechas mencionadas, la UNMSM abrirá sus puertas para los postulantes desde las 6:00 am hasta las 8:30 am. Aquellos que no lleguen dentro de este lapso no podrán acceder a la universidad y perderán la oportunidad de presentar el examen, que comenzará a las 10:00 am y tendrá una duración de tres horas. Al concluir, los jóvenes deberán entregar sus hojas de respuestas y abandonar las instalaciones de la casa de estudios superior.

Estas son las 4 fechas para rendir el examen de admisión de San Marcos 2025-I. (Foto: Pixabay)

¿CUÁNTAS VACANTES OFRECERÁ SAN MARCOS?

Para el próximo proceso de admisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrecerá un total de 2,561 vacantes, brindando a los postulantes la oportunidad de ingresar a una de las 73 carreras profesionales que ofrece.

El examen de admisión se organizará en secciones según las áreas de estudio, lo que permitirá una mejor gestión y desarrollo del proceso, asegurando que todos los jóvenes postulantes tengan una experiencia clara y eficiente en su camino hacia la educación superior.