El sector de los supermercados peruanos atraviesa una etapa de crecimiento sostenido y fuerte rivalidad. La llegada de nuevos locales y propuestas comerciales ha multiplicado las alternativas para los clientes. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿qué empresa encabeza el rubro por la cantidad de establecimientos? En las siguientes líneas te lo explicamos.

Con más de un centenar de locales en funcionamiento, Plaza Vea encabeza el sector supermercadista en el país al ser la cadena con mayor presencia territorial. En el segundo lugar se ubica Tottus, que opera varias decenas de tiendas, mientras que Makro ocupa la tercera posición con poco más de dos decenas de establecimientos. El mapa del retail también incluye a Wong, con una red significativa de locales, y a Vivanda, que mantiene una presencia más acotada.

En cuanto a inversión, Cencosud —conglomerado que controla las marcas Wong y Tottus— ha dado a conocer planes de fuerte inyección de capital para ampliar su huella en el mercado peruano. De manera similar, InRetail, matriz de Plaza Vea, Vivanda y Makro, figura entre los grupos empresariales que continúan apostando por el crecimiento y la expansión de sus operaciones en el país.

¿Qué tiendas lideran el rubro comercial?

El segmento de tiendas de conveniencia en el país atraviesa una fase de expansión sostenida, marcada por la presencia de dos actores que siguen caminos claramente diferenciados. Tambo destaca por su amplia red, que supera las 550 sucursales, y por una estrategia enfocada en ampliar su cobertura geográfica, con la meta de retomar el dinamismo previo a la pandemia y concretar alrededor de 100 nuevas aperturas cada año.

En la otra vereda se encuentra Oxxo, que ya supera los 200 establecimientos. Su plan de crecimiento apuesta por una expansión más selectiva, privilegiando la consolidación de sus locales en ciudades como Lima, Arequipa e Ica, así como la adaptación de su portafolio de productos para responder a las particularidades de cada zona.

¿Cómo está creciendo el mercado de descuento duro en Perú?

Las tiendas con descuentos fuertes, también conocidas como “hard discount”, experimentan un crecimiento acelerado en Perú, intensificando la competencia en el sector retail. Mass, la cadena del grupo InRetail, se posiciona como líder con más de 1,142 locales reportados hasta el cierre del tercer trimestre de 2024, y busca expandirse con 300 tiendas adicionales para 2025.

Sin embargo, la irrupción de Tiendas 3A, perteneciente al Grupo AJE, ha generado intriga, ya que en tan solo seis meses alcanzó las 100 tiendas, promediando una apertura cada 1.86 días. Además, tiene la ambiciosa meta de triplicar su presencia a 300 locales para finales de 2025, desafiando el liderazgo de Mass.