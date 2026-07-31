Por Redacción EC

El cepillado dental es una práctica de higiene que permite eliminar la placa bacteriana de los dientes y prevenir problemas como las caries y la inflamación de las encías. Aunque la mayoría de las personas adquiere este hábito desde los dos o tres años de edad, muchas lo realizan sin conocer si la técnica utilizada es la correcta. De hecho, una práctica habitual en muchas familias consiste en cepillarse los dientes después del almuerzo con el objetivo de reducir la acción de los ácidos que pueden formarse en la boca y afectar la salud bucal. Frente a ello, un reconocido artículo dio a conocer las consecuencias que esta práctica puede generar en la superficie dental y bucal, además de precisar cuánto tiempo se recomienda esperar antes de cepillarse los dientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.